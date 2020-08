Bắt nhịp nhanh chỉ đạo phòng, chống dịch

ĐẠI TÁ BÙI VĂN THẢO, GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH Xử lý nghiêm trường hợp không chấp hành chỉ đạo phòng, chống dịch Thực hiện công văn của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, lực lượng công an cơ sở tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn để phối hợp với chính quyền địa phương triển khai, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Lực lượng Công an tỉnh và công an các địa phương duy trì các chốt bảo vệ, luôn túc trực 24/24 giờ sẵn sàng xử lý các vụ việc không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. BÀ LÊ THỊ TRANG ĐÀI, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN XUYÊN MỘC Quản lý chặt chẽ những người đến địa phương Huyện Xuyên Mộc đã rà soát, nắm danh sách những người trở về từ TP. Đà Nẵng từ ngày 18/7 và hướng dẫn tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương chủ động theo dõi tình hình sức khỏe của người dân đi từ vùng có dịch về địa phương, nếu có các triệu chứng bất thường phải liên hệ ngay với các cơ sở y tế để có biện pháp xử lý kịp thời. Hạn chế tập trung đông người và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cơ bản như rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra đường. Do là địa bàn tiếp giáp với Bình Thuận, Đồng Nai, nên lực lượng chức năng được chỉ đạo phối hợp tăng cường kiểm tra, rà soát những người đến địa phương; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn. ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRUNG, GIÁM ĐỐC SỞ VH-TT Đề xuất dừng các sự kiện thể thao do BR-VT đăng cai tổ chức Sau khi có công văn của UBND tỉnh, Sở VH-TT đã nhanh chóng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TTTT các địa phương tạm dừng hoạt động VH-TT tập trung đông người. Trước đó, nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở VH-TT cũng đã chủ động kiến nghị Tổng cục TDTT xem xét, chấp thuận cho tạm dừng tổ chức các giải thể thao thành tích cao năm 2020 do tỉnh BR-VT đăng cai tổ chức như: Giải vô địch bóng rổ trẻ Quốc gia năm 2020, Giải thể thao 3 môn phối hợp Tri-Factor Vung Tau lần thứ II năm 2020. Cùng đó, Sở VH-TT cũng đã đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận cho tạm dừng tổ chức các giải thể thao trên địa bàn tỉnh và tham gia thi đấu các giải thể thao thành tích cao năm 2020 do đơn vị chủ trì, phối hợp tổ chức cho đến khi kiểm soát được dịch bệnh. ÔNG ĐÀO VĂN DƯƠNG, BÍ THƯ CHI BỘ THÔN LỒ Ồ, XÃ ĐÁ BẠC, HUYỆN CHÂU ĐỨC Người dân rất có ý thức phòng, chống dịch Chung tay với chính quyền địa phương, những ngày vừa qua đồng bào dân tộc Châu Ro tại thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc đã chủ động mang khẩu trang, hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch. Trên địa bàn cũng không có tình trạng bà con đổ xô đi mua mì gói, gạo về dự trữ. Ai cũng yên tâm và tin tưởng vào các quyết định điều hành phòng, chống dịch của Nhà nước. Tại các điểm tôn giáo, giáo dân đã cầu nguyện tại nhà thay cho việc đến nhà thờ. Trong khu vực dân cư, qua thông báo của trưởng thôn, bà con rất đồng tình, ủng hộ và thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch.