Trao tặng 379 triệu đồng cho HS mắc bệnh hiểm nghèo

Ngày 1/8, Ban Giám hiệu, GV, Hội cha mẹ HS Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu) đến thăm và trao tặng số tiền hơn 379 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình em Trần Phan Khánh Huyền (HS lớp 6/1, Trường THCS Nguyễn An Ninh, ngụ tại 442/1/3/2C Bình Giã, Phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu), bị mắc bệnh ung thư máu.

Đại diện Ban Giám hiệu, GV, Hội cha mẹ HS Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu) trao tặng tiền hỗ trợ cho gia đình em Trần Phan Khánh Huyền (HS lớp 6/1, Trường THCS Nguyễn An Ninh).

Số tiền ủng hộ trên do cán bộ, GV, nhân viên, Hội cha mẹ HS và HS Trường THCS Nguyễn An Ninh cũng như các nhà hảo tâm ủng hộ sau gần một nhà trường kêu gọi, vận động.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG