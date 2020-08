Siêu thị từ chối phục vụ khách hàng không hợp tác

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các DN, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ hiện đại đã kích hoạt trở lại các biện pháp phòng, chống dịch.

Người dân và du khách khi mua sắm trong siêu thị buộc phải tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu trưa 2/8 đều tuân thủ việc đeo khẩu trang.

KHÔNG TUÂN THỦ QUY ĐỊNH, KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ

Có mặt tại Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu trưa 2/8 cho thấy, ngay tại cổng vào khu mua sắm, siêu thị đặt các chai dung dịch sát khuẩn, bố trí nhân viên đo thân nhiệt cho khách đến tham quan mua sắm, đồng thời, yêu cầu khách đeo khẩu trang khi đến siêu thị. “Chúng tôi cũng thường xuyên thông báo trên loa nhắc nhở khách hàng khi đến mua sắm phải tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn. Những khách hàng nào không thực hiện các quy định an toàn, siêu thị sẽ từ chối phục vụ. Nhìn chung, khách hàng đến siêu thị đều tuân thủ các biện pháp an toàn khi đến mua sắm”, Ông La Trọng Nghĩa, Tổ trưởng tổ Marketting Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu cho biết.

Còn tại siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu, các biện pháp phòng, chống dịch cũng đã được thực hiện. Theo bà Ngô Minh Tuyến, Giám đốc siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu, bên cạnh việc bảo đảm nguồn cung, siêu thị cũng tăng cường các biện pháp an toàn cho khách khi đến mua sắm tại siêu thị như: Bố trí 2 chốt tại cổng chính và cổng từ nhà xe dưới hầm lên để đo thân nhiệt cho khách đến siêu thị; kẻ các vạch sơn tại khu vực bán thức ăn nhanh, các két tính tiền với khoảng cách tối thiểu từ 2m trở lên. Đối với nhân viên, siêu thị cũng trang bị 100% khẩu trang, nón chống giọt bắn và yêu cầu nhân viên tuân thủ các biện pháp an toàn như: rửa tay, khử trùng trước khi vào ca và sau khi tan ca.

Tại các chợ truyền thống, những ngày gần đây, khi đợt dịch COVID-19 thứ 2 bùng phát trở lại, BQL chợ thường xuyên nhắc nhở bà con tiểu thương tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn để phòng dịch. “Ngày 2/8, BQL chợ Vũng Tàu đã nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch, thực hiện giãn cách từ 0 giờ ngày 3/8, BQL chợ đã phát loa thông báo nội dung của công văn này để bà con tiểu thương chủ động thực hiện”, ông Hoàng Văn An, Phó Ban quản lý chợ Vũng Tàu nói.

Bến xe Vũng Tàu vắng khách vì dịch COVID-19.

HÀNH KHÁCH MANG KHẨU TRANG, RỬA TAY SÁT KHUẨN

Các nhà xe trong tỉnh cũng đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Ông Phạm Đoàn Đức Huy Cường, Giám đốc Chi nhánh Công ty vận tải Phương Trang tại Vũng Tàu cho biết: Công ty đã trang bị khẩu trang y tế, nước sát trùng và yêu cầu các nhân viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Đối với hành khách, nhà xe khuyến cáo khách cần mang khẩu trang. Đồng thời, nhà xe có trang bị khẩu trang dành cho khách.

Ở đường thủy, ông Phạm Văn Thế, Trưởng đại diện Công ty TNHH Công nghệ xanh DP (Greenlines DP) chi nhánh Vũng Tàu cho biết: Ngoài các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh trên, DN đã sử dụng máy đo thân nhiệt cho tất cả các hành khách trước khi xuống tàu. Theo đó, nếu phát hiện hành khách có dấu hiệu ho, sốt cần và thân nhiệt cao sẽ xin phép từ chối phục vụ và khuyên hành khách đến Trung tâm y tế gần nhất để khám sức khỏe.

Lượng khách đi xa giảm 60-80% Ông Đỗ Thành Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Bến xe Vũng Tàu cho biết: Từ ngày 27/7 đến nay, Bến xe Vũng Tàu lượng khách đi xe đã giảm khoảng 60-80%. Lo sợ trước làn sóng COVID-19 lần thứ 2, nhiều người đã hủy chuyến. Ông Phạm Đoàn Đức Huy Cường, Giám đốc Chi nhánh Công ty vận tải Phương Trang tại Vũng Tàu cho biết, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, mấy ngày qua đã có hơn 80% người dân đã đổi vé, thay đổi lịch trình đi chơi xa. Những trường hợp này đã được nhà xe hỗ trợ hủy chỗ hoặc chuyển ngày đi theo yêu cầu của khách. Theo ông Đỗ Thành Nghĩa, thời gian tới, trên cơ sở nhận định diễn biến về dịch bệnh, Bến xe Vũng Tàu có thể điều chỉnh tần suất chuyến tại 1 số tuyến xe như: Đắc Lắc, TP.Hồ Chí Minh...là những địa phương có nguy cơ bùng phát dịch.

CÁC DN ĐỀ NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG HẠN CHẾ RA NGOÀI TỈNH

Tại các DN cảng biển như: CMIT, TCIT, TCTT, SSIT, Hưng Thái... trong mấy ngày qua cũng đã thực hiện các biện pháp vệ sinh, phòng bệnh như: Sử dụng khẩu trang y tế, nước sát trùng, kiểm tra và đo thân nhiệt cho tất cả công nhân và khách đến cảng làm thủ tục; sắp xếp khu vực căng-tin, kê lại bàn ghế cách nhau từ 4-5m để hạn chế tiếp xúc gần, chia ca ăn trưa theo giờ, chỉ bảo đảm số lượng người ăn tối đa 20 người/lượt và mỗi lượt chỉ kéo dài trong vòng 15 phút; hạn chế hoặc không tập trung đông người; rà soát, bổ sung đầy đủ trang bị, phương tiện, hóa chất, vật tư y tế; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo hàng ngày, hàng tuần theo quy định… Các khu vực công cộng như: thang máy, hành lang, khu vệ sinh... liên tục được lau chùi bằng dung dịch khử khuẩn.

Cùng với việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên, các DN đề nghị nhân viên, người lao động hạn chế đi ra khu vực ngoài tỉnh trong thời gian này.

Trong khi đó, tại Tổng Công ty khí Việt Nam (PV Gas), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của đơn vị cũng đã gửi công văn đến các đơn vị trực thuộc và thành viên PV GAS để thực hiện rà soát, tăng cường các biện pháp phòng chống COVID -19.

Theo đó, Ban chỉ đạo yêu cầu đơn vị rà soát, chuẩn bị các phương án, trang thiết bị y tế, hậu cần ứng phó phòng, chống dịch. Đồng thời, thông báo đến toàn bộ CBCNV thuộc đơn vị đã đến Đà Nẵng trong vòng 14 ngày thực hiện khai báo y tế và làm việc từ xa để theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Khi có triệu chứng bất thường như: sốt, ho, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế khám và lấy xét nghiệm theo quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế. Hạn chế việc công tác/nghỉ phép của CBCNV đến TP. Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của PV GAS cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị như: Khai báo y tế đối với nhà thầu, khách tham quan, CBCNV đi về từ vùng có yếu tố dịch tễ, thực hiện đo nhiệt độ, sát khuẩn và sử dụng buồng khử khuẩn, khẩu trang theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổng công ty.

Đối với các đơn vị khối sản xuất tiếp tục bám sát và xây dựng kế hoạch sắp xếp nhân sự nhằm bảo đảm sản xuất tối ưu nhất để sẵn sàng kích hoạt trong trường hợp cần thiết hoặc khi có chỉ đạo của Tổng công ty.

Nhóm PV THỜI SỰ