Tạm dừng hoạt động karaoke, bar, vũ trường, lễ hội

Ngày 2/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn đã ký công văn hỏa tốc (số 7886/UBND-VP) gửi các sở, ban, ngành, địa phương; Ủy ban MTTQVN tỉnh, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội, yêu cầu tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng dịch trong tình hình mới.

Toàn cảnh Ship Club trên đường Hoàng Hoa Thám (TP. Vũng Tàu).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu, từ 0 giờ, ngày 3/8, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: quán bar, vũ trường, karaoke; các sự kiện văn hóa - thể thao tập trung đông người; các lễ hội, lễ nghi tôn giáo, hội chợ, hội nghị, hội thảo, hội thao chưa cấp thiết; lễ chào cờ vào sáng thứ Hai hằng tuần tại TT.HCCT tỉnh (các nơi khác do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định nhưng không tập trung quá 30 người và phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch).

Nâng cấp phòng, chống dịch đối với nhiều hoạt động

UBND tỉnh cũng yêu cầu hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ; không tập trung quá 30 người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại nơi công cộng (ngoài trường học, công sở, bệnh viện...). Người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn...) phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc. Nhà máy, công trường, cơ sở sản xuất thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động.

Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải: hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, dung dịch sát khuẩn để hành khách rửa tay.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị mình một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên, người lao động; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời gian, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Không tổ chức liên hoan, tiệc mừng

Đối với các sự kiện quan trọng phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội phải báo cáo xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền (Tỉnh ủy, UBND tỉnh), đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch: đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách; thực hiện giám sát về y tế; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương chủ động, có biện pháp tích cực, hiệu quả về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới: Tăng cường phổ biến 9 biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh và khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác; Tổ chức đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang ngay tại cửa ra vào cơ quan đối với tất cả mọi người đến làm việc, liên hệ công tác. Đối với các cuộc họp, người dự họp phải đeo khẩu trang, hạn chế việc bắt tay, trao đổi ở cự ly gần; rửa tay trước và sau cuộc họp, khử khuẩn bề mặt, các đồ vật tiếp xúc với người dự họp sau mỗi cuộc họp.

Các địa phương có biển căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc có tiếp tục hoạt động hay đóng cửa các bãi tắm biển; chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, du khách; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến, làm việc qua mạng.

Bảo đảm năng lực, phương tiện phòng chống dịch

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế bảo đảm năng lực cho hệ thống y tế như: công cụ, phương tiện, vật tư y tế và cán bộ, nhân lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; Tăng cường năng lực xét nghiệm trên diện rộng, nhất là khi có ca nhiễm trong cộng đồng. Khẩn trương rà soát, dự báo nhu cầu xét nghiệm; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, chỉ đạo mua sắm sinh phẩm, vật tư đáp ứng nhu cầu xét nghiệm; báo cáo UBND tỉnh về vấn đề chi trả chi phí xét nghiệm; Phối hợp với các sở ngành, địa phương đánh giá mức độ nguy cơ và tham mưu UBND tỉnh kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng cấp độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020; Tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ thường trực chống dịch COVID-19 khi có dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Sở GD-ĐT tiếp tục bám sát, cập nhật các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền trước, trong và sau khi đến vùng nước cảng biển thuộc địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu; phối hợp với Sở Y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đối với tàu thuyền và thuyền viên nhập cảnh vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đặc biệt lưu ý kiểm soát chặt chẽ Hoa tiêu lai dắt tàu nước ngoài cập cảng phải đảm bảo thực hiện cách ly y tế theo quy định, bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch trước khi lên bờ thực hiện giao dịch.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự địa phương tăng cường công tác quản lý, không để xảy ra các hoạt động gây mất trật tự, trị an trên địa bàn.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các hội, đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ, cùng với chính quyền tăng cường vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch.

Cách ly tập trung 1.835 người, cách ly tại nhà 251 người • 7 công dân của BR-VT đã đến bệnh viện ở Đà Nẵng, 3 người chưa liên lạc được Theo tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, đến chiều 2/8, BR-VT còn 24 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại các khu cách ly tập trung. Tất cả các trường hợp này không phải là các ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, nên không có nguy cơ lây nhiễm. Ngoài ra còn có 32 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh đã được cách ly tập trung. Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.835 người cách ly tập trung, trong đó 1.231 người đã qua 14 ngày. Cũng theo thống kê, toàn tỉnh có 251 người đang thực hiện cách ly tại nhà, trong đó có 199 người trở về từ các địa điểm được liệt kê trong các thông báo của Bộ Y tế. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cũng đã tiếp nhận thông tin về 2.778 người và hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (đây là các trường hợp trở về từ thông báo số 15,16, 17 và 18 của Bộ Y tế). Đáng chú ý, theo thông tin của Bộ Y tế, BR-VT có 7 công dân từng đến bệnh viện ở Đà Nẵng. Trong đó, đã liên hệ được với 4 người (3 đang ở Đà Nẵng, 1 đã trở về BR-VT và cách ly tại nhà từ ngày 20/7); 3 trường hợp còn lại cơ quan chức năng đang tìm cách liên lạc. Diễn biến cụ thể phòng, chống dịch tại BR-VT ngày 2/8 Ca bệnh xác định: 32 Mới: 6 Hiện đang điều trị: 24 Ra viện: 8 Ca bệnh nghi ngờ: 32 Mới trong ngày: 0 Số người cách ly tập trung: Mới trong ngày: 7 Tổng cộng: 1.835 Đã qua 14 ngày: 1.231 Số người cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Mới trong ngày: 0 Tổng cộng: 1.202 Đã qua 14 ngày: 951 Hiện còn 251 người đang cách ly, trong đó có 199 người trở về từ các điểm thông báo của Bộ Y tế. Cụ thể số người cách ly tại nhà, nơi lưu trú của các địa phương như sau: TP. Vũng Tàu: 112 người TP. Bà Rịa: 4 người TX. Phú Mỹ: 49 người Huyện Long Điền: 4 người Huyện Đất Đỏ: 0 Huyện Châu Đức: 15 người Huyện Xuyên Mộc: 14 người Huyện Côn Đảo: 1 người Số người tự theo dõi sức khỏe: Đã rà soát và tiếp nhận thông tin các trường hợp trở đến và về từ Đà Nẵng, qua đó hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe: 2.778 người TP. Vũng Tàu: 944 người TP. Bà Rịa: 195 người TX. Phú Mỹ: 459 người Huyện Long Điền: 353 người Huyện Đất Đỏ: 84 người Huyện Châu Đức: 305 người Huyện Xuyên Mộc: 406 người Huyện Côn Đảo: 32 người

Nhóm PV THỜI SỰ