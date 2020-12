AN NINH - TRẬT TỰ

Tập huấn nghiệp vụ điều tra tai nạn giao thông

Từ ngày 22/12 đến 26/12, Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (TNGT) cho lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT).

Theo đó, trong thời gian trên, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, công an các địa phương được tập huấn 8 chuyên đề về: những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của CSGT về công tác điều tra, giải quyết TNGT; phương pháp sơ, cấp cứu nạn nhân trong vụ TNGT; trình tự điều tra, giai quyết TNGT của lực lượng CSGT… (Thành Trung)

Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép pháo nổ

Ngày 22/12, Công an huyện Xuyên Mộc đã bàn giao Nguyễn Văn Mẫn (SN 1989, quê Bình Thuận) cùng tang vật để Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) xử lý theo thẩm quyền về hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc), trinh sát Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện Mẫn điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Mẫn không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nhanh chóng tìm ra đối tượng và thu giữ 74,8kg pháo nổ. Tại cơ quan công an, Mẫn khai nhận, số pháo trên được y mua của một người không rõ lai lịch qua mạng Facebook để bán cho người khác, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích

Ngày 22/12, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại tiệm Internet thuộc khu phố Hải Lộc (TT. Long Hải). Trước đó, tại địa điểm trên, anh Phạm Văn Bia (SN 2005, trú tại huyện Long Điền) bị 4 đối tượng (chưa rõ danh tính) dùng dao gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Lĩnh án vì mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 22/12, TAND huyện Côn Đảo xét xử lưu động vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với Võ Khắc Quy (SN 2000, quê Kiên Giang) và Đinh Văn Tuyến (SN 2001, quê Phú Thọ). Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mỗi bị cáo 30 tháng tù giam cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. (Mạnh Cường)

Trộm tài sản

Ngày 22/12, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn do Nguyễn Tấn Hải (SN 2001, trú tại huyện Xuyên Mộc) cùng một số đối tượng khác thực hiện, sau đó đưa cho Tòng Văn Lợi (SN 1997, trú tại Xuyên Mộc) đưa đi tiêu thụ. Vụ thứ nhất: Tại tiệm Internet Khánh Trang (thuộc KP. 2, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức), Hải cùng Phạm Minh Đăng (SN 2001, trú huyện Xuyên Mộc) trộm 1 xe mô tô Honda Sonic. Vụ thứ hai: Tại nhà anh Đậu Minh Nhật (SN 1982, ở thôn 6, xã Bình Trung, huyện Châu Đức), Hải cùng Phạm Văn Thanh (SN 1997, trú tại huyện Xuyên Mộc) trộm 1 xe mô tô hiệu Honda. (Trí Nhân)