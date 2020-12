Giả danh công an cướp tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an huyện Long Điền vừa bắt Nguyễn Phong Vũ (24 tuổi, trú tại phường 3, TP. Vũng Tàu) về hành vi cướp tài sản.

Vũ và Huy.

Phan Thanh Huy (19 tuổi, trú tại phường 3, TP. Vũng Tàu, hiện đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu bắt tạm giam liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản) và một người đàn ông tên B. vốn quen biết nhau. Sáng 25/10, anh B. điện thoại hẹn gặp Huy tại một nhà nghỉ.

Biết anh B. thường mang theo tài sản, Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để thực hiện kế hoạch, Huy gọi điện cho Lê Minh Quý (tên thường gọi là Phong bụi, 27 tuổi, trú tại phường 3, Vũng Tàu) đến phòng trọ của Huy trên đường Bình Giã, phường 8, TP. Vũng Tàu) bàn bạc.

Sau khi gặp Huy, Quý gọi điện rủ thêm Nguyễn Phong Vũ tham gia. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, ba đối tượng này đi trên 2 xe mô tô đến TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Khi gặp anh B. ở đây, Huy dùng một xe máy chở B. đến một nhà nghỉ ở TT. Long Hải (huyện Long Điền) thuê phòng để “nói chuyện”. Phong và Quý chạy theo sau.

Một lúc sau, Huy bí mật gọi điện báo cho Quý và Vũ biết căn phòng mà y và anh B. đang ở. Khi nắm được thông tin từ đồng bọn, Quý và Phong mang theo một gậy sắt ba khúc và bình xịt hơi cay đến gõ cửa phòng. Biết đồng bọn đến, Huy liền ra mở cửa và giả vờ như không quen biết hai người này.

Sau khi vào được phòng, Phong và Quý tự xưng là công an đang thực thi nhiệm vụ, yêu cầu anh B. đưa tài sản ra để kiểm tra. Do nghi ngờ, anh B. đã không thực hiện yêu cầu và bị Vũ dùng gậy ba khúc đánh vào tay. Hoảng sợ, anh B. đã đưa điện thoại cùng nhiều tài sản trị giá 12 triệu đồng cho Quý và Phong.

Sau khi gây án, các đối tượng chạy về Vũng Tàu rồi chia nhau mỗi người 3 triệu đồng, số tiền còn lại Huy và Quý mua ma túy sử dụng. Ngày hôm sau, Huy mang chiếc điện thoại chiếm đoạt được của nạn nhân đến một tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng tàu thế chấp lấy 1 triệu đồng.

Từ thông tin do nạn nhân cung cấp, Công an huyện Long Điền phối hợp với Công an TP. Vũng Tàu đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng gây án. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, ngoài hành vi chủ mưu gây ra vụ án cướp tài sản trên, Phan Thanh Huy còn thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn TP. Vũng Tàu. Điển hình là vào tối ngày 21/10, Huy và Đặng Tấn Trọng (24 tuổi, trú tại TP. Bà Rịa) đến thuê phòng tại khách sạn trên đường Phan Chu Trinh, phường 2, TP. Vũng Tàu để chơi. Tại đây Huy nhặt được chiếc chìa khóa xe của chị Linh (khách lưu trú tại khách sạn) bị đánh rơi, sau đó Huy nói cho Trọng biết và cùng bàn bạc lấy trộm xe máy của chị Linh. Khoảng 4 giờ sáng ngày 24/10, Trọng và Huy chở nhau bằng xe máy đến gần khách sạn mà chị Linh đang lưu trú, Huy dừng xe ngồi bên ngoài cảnh giới, Trọng đi đến khách sạn này thì phát hiện bảo vệ đang ngủ say, y vào mở khóa xe máy chị Linh dắt ra ngoài rồi cùng Huy tẩu thoát. Chiếc xe trên hai đối tượng đã mang đi bán lấy tiền sử dụng ma túy.

Hiện Công an huyện Long Điền đang tiếp tục truy bắt Lê Minh Quý để xử lý trước pháp luật.

Bài, ảnh: NGUYỄN NGÂN