Bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ, mua bán pháo trái phép

Ngày 22/12, Công an huyện Long Điền cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ điều tra, xử lí vụ mua bán, tàng trữ pháo trái phép trên địa bàn.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 21/12, tại địa bàn xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Công an huyện Long Điền phối hợp với Công an xã Phước Tỉnh phát hiện phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Duy Phương (19 tuổi, trú tại thị trấn Long Điền) đang có hành vi mua bán pháo nổ, trên bao bì bệ pháo có in nhiều dòng chữ nước ngoài, mỗi bệ pháo có trọng lượng 1,7kg.

Đối tượng Trần Duy Phương và đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (bên trái) cùng tang vật.

Làm việc với cơ quan công an, Phương khai nhận, thời điểm trên y đang chuẩn bị đưa pháo đi bán cho một “khách hàng” thì bị công an phát hiện thu giữ. Theo trình bày của Phương, số pháo trên Phương mua của đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (24 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh) để bán lại cho người khác.

Kiểm tra nơi ở của Tuấn Anh, cơ quan công an tiếp tục phát hiện thu giữ thêm 39 bệ pháo, có trọng lượng gần 70kg. Theo lời khai của các đối tượng bị bắt, đây là pháo hoa khi đốt sẽ phát sáng kèm theo tiếng nổ.

Trước đó ngày 20/12, tại khu vực giáp ranh giữa địa bàn tỉnh Bà Rịa + Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận, lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Mẫn (31 tuổi, trú tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đang có hành vi mua bán pháo trái phép. Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện thu giữ 44 hộp pháp hoa nổ, trọng lượng gần 75kg.

Số pháo bị Công an Xuyên Mộc thu giữ.

Hiện các vụ việc trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

NGUYỄN NGÂN