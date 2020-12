AN NINH - TRẬT TỰ 18/12/2020

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an TX. Phú Mỹ bắt quả tang Huỳnh Thanh Nam (25 tuổi, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đang tàng trữ trái phép 4 gói ma túy đá tại khu vực phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ. Công an TX. Phú Mỹ tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định. (Ngô Huy)

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 18/12, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Lộc Danh (26 tuổi, trú tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Danh là nhân viên giao hàng của Bưu cục Đất Đỏ, trong thời gian làm việc, đã giao hàng và thu tiền của khách nhưng không nộp tiền về Bưu cục, chiếm đoạt số tiền hơn 460 triệu đồng. (Huy Na)