Bị bắt sau 7 năm trốn truy nã

Ngày 21/12, Cơ quan CSĐT (PC02)-Công an tỉnh vừa bắt giữ bị can Nguyễn Ngọc Hưng SN 1974, quê quán huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Bắc Ninh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Ngọc Hưng lúc bị bắt.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 12/2011 do cần tiền làm ăn nên Hưng (thời điểm này là Giám đốc công ty TNHH vận tải hành khách và dịch vụ Việt Hưng, trụ sở tại huyện Quế Võ) cùng với vợ là Nguyễn Thị Liễu (SN 1979) đã bàn bạc mượn GCNQSDĐ (sổ đỏ) của người thân để nhờ họ mang đi thế chấp vay tiền, mở rộng kinh doanh.

Do quan hệ thân quen và tin tưởng, người thân của vợ chồng Hưng đã mang sổ đỏ của mình thế chấp cho 1 người phụ nữ tên H. ở TP.Hà Nội, vay 1 tỷ đồng đưa cho vợ chồng Hưng. Sau khi vay được tiền, 3 tháng đầu, vợ chồng Hưng vẫn trả lãi bình thường nhưng sau đó không trả nữa.

Đến khoảng tháng 3/2012, do làm ăn thua lỗ nên vợ chồng Hưng nói dối người thân, nhờ mượn sổ đỏ đã thế chấp cho H. với lý do “dùng để kê khai ở xã và 1 tuần sau sẽ trả”, nhưng thực chất là để vay tiền. Bằng thủ đoạn gian dối, vợ chồng Hưng tiếp tục dùng sổ đỏ trên để vay 400 triệu đồng của 1 người quen tại tỉnh Bắc Giang.

Trong thời gian này, chị H. thấy vợ chồng Hưng mượn sổ đỏ đã lâu nhưng không trả, cùng với việc khất nợ nhiều lần nên tìm về địa phương thì phát hiện sổ đỏ đã bị mang đi thế chấp cho 1 người khác.

Sau đó, chị H. làm đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Hưng đến cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi xác minh đơn tố cáo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Liễu và Nguyễn Ngọc Hưng để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau đó Hưng đã bỏ trốn khỏi địa phương và ngày 7/3/2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã.

Sau hơn 7 năm trốn lệnh truy nã ở nhiều tỉnh thành, ngày 18/12 Hưng bị bắt giữ khi đang ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tin, ảnh: PHƯỚC AN