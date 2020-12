AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 20/12/2020

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 20/12, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Lê Minh Quý (SN 1994, quê tỉnh Tây Ninh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại khu vực chung cư Seaview 4, phường 10, TP. Vũng Tàu lực lượng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt quả tang Quý đang tàng trữ 1 gói nilon chứa ma túy tổng hợp. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 20/12, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Trần Đình Huỳnh (SN 1997, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. (Nguyễn Văn)

* Cùng ngày, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, tại cảng Possco thuộc KCN Phú Mỹ I, TX. Phú Mỹ, do mâu thuẫn trong việc lấy hàng nên Dương Minh Ngọc (SN 1995, trú tại huyện Châu Đức) bị Trần Thanh Tâm (SN 1985, quê tỉnh Kiên Giang) dùng gậy sắt đánh gây thương tích. (Sơn Khê)

Trộm tài sản

Ngày 20/12, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hữu Thiện (SN 1983, quê tỉnh Bến Tre) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo trình bày của bị hại, tại bãi xe Anh Phong, thuộc KP. Phú Hội, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ, Thiện đã trộm 1 xe mô tô biển số 60C-496.38 của anh Mai Thái Nguyên (SN 1995, quê tỉnh Đồng Nai). (Trí Nhân)

* Cùng ngày, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Minh Tiến (SN 1991, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, tại khu đất trống thuộc ấp Phước Lộc, TT. Đất Đỏ, tổ tuần tra Công an huyện Đất Đỏ phát hiện Tiến có biểu hiện nghi vấn, nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Tiến thừa nhận đang chuẩn bị đem bán cuộn dây điện lõi đồng 40kg vừa trộm được thì bị phát hiện. (Phước An)

Xử lý 10 trường hợp “độ” xe

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT, tối 18/12, Đội CSGT và Trật tự-Công an huyện Đất Đỏ đã ra quân xử lý các trường hợp độ, chế, thay đổi kết cấu xe để ngăn chặn tình trạng tụ tập đua xe trái phép và TNGT tại các tuyến đường trên địa bàn huyện. Sau hơn 2 giờ ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản và tạm giữ 10 phương tiện vi phạm. (Nguyễn Anh)