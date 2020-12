Tình trạng xe container cũ chở phế liệu nhưng chằng buộc sơ sài, không che chắn an toàn, phóng tốc độ cao trên Quốc lộ 51 theo hướng từ Đồng Nai về BR-VT tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) diễn ra lâu nay. Đã đến lúc cơ quan chức năng phải xử lý mạnh tay với tình trạng này, tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Nguy cơ từ các xe container chở phế liệu

Có mặt tại Quốc lộ 51, đoạn thuộc địa phận TX. Phú Mỹ những ngày qua, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận nhiều xe container chở phế liệu được che chắn, chằng buộc rất sơ sài, nhiều thùng container cũ nát, móp méo. Trong khi đó, tài xế điều khiển những chiếc xe container này chạy tốc độ cao, gây nguy cơ mất an toàn giao thông và phế liệu rơi xuống đường.

Anh Võ Thành Vinh, một tài xế thường xuyên di chuyển trên Quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn TX. Phú Mỹ chia sẻ kinh nghiệm: “Khi đi ngang qua những “hung thần” contanier phế liệu, tài xề cần vượt lên hoặc chạy chậm lại, tránh đi gần để khỏi bị phế liệu từ các xe này rơi xuống làm bể kính hoặc gây tai nạn”.

Còn anh Nguyễn Minh Luân, làm việc tại KCN Cái Mép cho biết, đoạn đường 965 vào cụm cảng Cái Mép có nhiều xe container chở phế liệu vào các nhà máy thép. “Các xe này thường có thùng container cũ kỹ, vênh méo. Tiếng thùng xe kêu ken két khi qua đoạn xóc, nghe lạnh cả người, nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Cơ quan chức năng cần xử lý mạnh tay với tình trạng này”, anh Luân đề nghị.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Trần Thanh Danh, Chánh Thanh tra Sở GT-VT cho biết, lực lượng thanh tra cũng thường xuyên dừng, kiểm tra xe container chở phiếu liệu trên Quốc lộ 51. Tuy nhiên, các xe được kiểm tra có đủ giấy tờ đăng kiểm, đăng ký, thùng container không cơi nới thêm. Vì vậy, lực lượng thanh tra chỉ có thể xử phạt hành vi vận chuyển phế liệu nhưng không phủ bạt che đậy với mức phạt từ 1-2 triệu đồng. Thời gian tới, Thanh tra Sở GT-VT vẫn tiếp tục phối hợp lực lượng CSGT tuần tra, xử lý các xe container chở phế liệu có hành vi vi phạm.

Về vấn đề có đăng kiểm thùng container hay không, ông Hoàng Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải (Sở GT-VT) cho biết, hiện nay các trung tâm đăng kiểm chỉ đăng kiểm đầu kéo và sơ mi rơ moóc đi cùng. Thùng container không đăng kiểm, vì khi xuất xưởng, thùng container phải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật (chiều cao, dài, rộng) quốc tế và được các tổ chức đăng kiểm quốc tế chứng nhận. “Hiện nay một số xe chở phế liệu dùng container cũ làm thùng chở hàng lưu thông trên đường, dù không vi phạm quy chuẩn kích thước thùng hàng nhưng nguy cơ mất an toàn giao thông khá cao. Vì vậy, Bộ GT-VT cần có quy định chất lượng thùng container chở phế liệu và có chế tài xử lý nếu vi phạm”, ông Sỹ đề xuất.

Theo quy định hiện nay, lỗi chở container không đảm bảo an toàn chỉ áp dụng phạt với hành vi không chằng buộc hàng hóa trên xe và mức phạt quá nhẹ với một lỗi tiềm ẩn rủi do xảy ra tai nạn giao thông cao. Do vậy, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã đề xuất nâng chế tài xử phạt những trường hợp vận chuyển container không đảm bảo an toàn vì hành vi này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người tham gia giao thông.

