AN NINH - TRẬT TỰ

TNGT 1 người tử vong

Ngày 1/11, Công an TX. Phú Mỹ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Trước đó, xe mô tô biển số 60B5-064.48 do L.V.H.H (SN 1997, trú tại TX.Phú Mỹ) điều khiển đến ngã tư đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao và đường Mỹ Xuân - Hòa Bình (thuộc KP. 1, phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ) thì xảy ra TNGT với xe ô tô tải biển số 51D-657.20 do Nguyễn Trọng Sơn (SN 1992, quê Thanh Hóa) điều khiển. Hậu quả, H. tử vong. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma tuý

Ngày 1/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Phạm Huy Long (SN 1991, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trước đó, tại phường 5 (TP.Vũng Tàu) lực lượng Đồn Biên phòng Bến Đá bắt quả tang Long đang tàng trữ trái phép 1 gói ma tuý tổng hợp (4,209g). (Nguyễn Anh)

Cướp tài sản

Ngày 1/11, Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại nhà nghỉ Hải Yến, thuộc KP. Hải Tân (TT. Long Hải, huyện Long Điền) Lê Trung Bình (trú tại huyện Long Điền) bị 2 đối tượng vào nhà nghỉ khống chế cướp 1 ĐTDĐ Samsung J7 và số tiền 12 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát. (Lê Nguyễn)

Cướp giật tài sản

Ngày 1/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, Trần Viết Hoàng Hải (trú tại TX. Phú Mỹ) và Võ Thị Diễm Nhung (quê tỉnh Bạc Liêu) đang đi trên đường thuộc phường 8 (TP. Vũng Tàu) thì bị 1 đối tượng nam (không rõ lai lịch) dùng gậy sắt đánh gây thương tích và cướp giật 1 túi xách bên trong có hơn 800 ngàn đồng, 1 GPLX, 1 giấy đăng ký xe, 1 thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ khác. (Sơn Khê)

Trộm cắp tài sản

Ngày 1/11, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Công ty CP Giải pháp đầu tư Rồng (phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ). Qua xác minh được biết, khi đến làm việc 1 nhân viên của công ty này phát hiện kẻ gian đột nhập công ty trộm 3 máy tính laptop, 1 điện thoại Iphone 7 Plus. (Trí Nhân)

Bắt đối tượng trộm xe máy

Ngày 1/11, Công an TP.Vũng Tàu đã bắt tạm giam Huỳnh Trọng Nghĩa (SN 1976, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, khi Nghĩa đang đi ngoài đường thì phát hiện xe máy hiệu Honda Vision biển số 72C1-501.95 của ông Nguyễn Văn Huân, đường Hàn Thuyên (phường 10, TP. Vũng Tàu) dựng ngoài sân nên lẻn vào lấy trộm. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 1/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền). Trước đó, tại địa điểm trên, do có mâu thuẫn cá nhân nên Trang Hoài Thương (quê tỉnh Kiên Giang) bị một số đối tượng chém gây thương tích. (Phước An)