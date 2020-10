Sự thật đằng sau clip công an xã rút súng "dọa" người dân

Ngày 29/10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip do tài khoản N.A.T.M. đăng tải ghi lại cảnh nhiều người dân đang cãi vã, xô xát với một công an xã, xảy ra trên địa bàn xã Hoà Hội, huyện Xuyên Mộc. Sau đó, vị công an xã đã rút súng ngắn cầm trên tay. Tài khoản này cho rằng, công an sử dụng súng dọa bắn người. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã tìm hiểu vụ việc.

Phóng viên Báo BR-VT trao đổi với lãnh đạo xã Hòa Hội về vụ việc.

Sáng 30/10, trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Trần Nam Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hội cho biết, đoạn clip lan truyền trên mạng Facebook của tài khoản N.A.T.M là xảy ra tại đường nông thôn tổ 7, ấp 2, xã Hoà Hội. Người cầm súng trong clip là ông Phạm Hồng Diện, Trưởng công an xã Hòa Hội. Tuy nhiên, đoạn clip đã không chuyển tải hết đầy đủ nội dung sự việc. Người đăng clip đã sử dụng từ ngữ gây hiểu nhầm nghiêm trọng.

Ông Trung cho biết, trước đó, vào khoảng 14 giờ chiều 28/10, khi ông Nguyễn Quý Thanh, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội đang đi công tác thì phát hiện một thanh niên sử dụng xe ba gác chở nhiều bao tải rác đổ xuống đoạn đường nông thôn tại tổ 7, ấp 2 không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường. Do đó, ông Thanh tạm giữ chìa khóa phương tiện của người này và điện thoại cho ông Phạm Hồng Diện, Trưởng công an xã Hoà Hội đến bảo vệ hiện trường, để lập biên bản xử lý vi phạm.

Sau khi ông Diện cùng một số công an viên xã Hòa Hội đến hiện trường, ông Thanh giao lại chìa khóa cho lực lượng công an. Lúc này, người bị bắt quả tang đổ rác sai quy định đã gọi điện cho 3-4 người khác chạy đến lớn tiếng, gây áp lực đòi trả lại chìa khóa xe. Nhóm người này chửi bới, xô đẩy và chống đối nên ông Diện lấy súng trong cặp ra cầm trên tay để đề phòng. “Đoạn clip lan truyền trên mạng Facebook không phản ánh đầy đủ vụ việc. Bà A. phát tán đoạn clip ghi lại cảnh ông Diện rút súng ra với những lời chú thích đi kèm gây hiểu nhầm nghiêm trọng”, ông Trung nói.

Theo báo cáo của ông Phạm Hồng Diện, Trưởng công an xã Hòa Hội gửi UBND xã Hoà Hội, vào 14 giờ chiều 28/10, ông nhận được điện thoại của Chủ tịch UBND xã đề nghị vào giữ hiện trường vụ đổ rác sai quy định. Khi đi, ông Diện giao một đồng chí công an xã mang theo súng.

Đến nơi, ông Diện được ông Thanh đưa chìa khóa xe ba gác biển số 61L8-4523 kế bên xe là 4 bao tải chứa rác thải hôi thối. Sau đó, ông Thanh chỉ đạo ông Diện bảo vệ hiện trường và gọi cho cán bộ môi trường vào làm việc. Một lúc sau, 3 thanh niên lạ mặt bịt khẩu trang kéo đến, yêu cầu ông Diện đưa chìa khóa xe. Ông Diện đã cố gắng giải thích, đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hiện trường. Tuy nhiên, nhóm người này vẫn cố gắng di chuyển xe ba gác khỏi hiện trường. Ông Diện và công an viên ngăn cản thì bị nhóm thanh niên bịt mặt xấn tới, hô hoán, đe dọa. Lúc này, ông Diện đã lấy súng ra và để dọc theo hướng xuống chân để đề phòng khi các đối tượng manh động sẽ bắn chỉ thiên. Ít phút sau, ông Diện cất súng.

Sau đó, ông Trần Nam Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Hội đến hiện trường, ông Diện bàn giao vụ việc và về trụ sở. “Không có chuyện ông Diện chĩa súng vào người dân như lời chú thích của clip trên mạng xã hội”, ông Trần Nam Trung nhấn mạnh.

Thực tế những gì diễn ra trong clip phù hợp với tường thuật của lãnh đạo xã Hòa Hội cũng như của ông Phạm Hồng Diện. Trong clip, ông Diện cầm súng bằng tay phải, nòng súng hướng xuống đất và không có bất cứ hành vi đe dọa nào. Trong khi đó, một số người tại hiện trường, trong đó có cả người thân của thanh niên đổ rác vây quanh, gây áp lực với ông Diện. Họ lớn tiếng cho rằng, khu vực đường của xã Hòa Hội không có biển cấm đổ rác, nên người dân mang rác ra đổ ở đây là không vi phạm.

Điều đáng nói, sáng 29/10, một ngày sau khi vụ việc xảy ra, bà N.A.T.M. cùng với một số người thân đã kéo đến trụ sở UBND xã Hòa Hội và xông thẳng vào phòng họp của xã, tiếp tục quay clip và phát tán trên mạng xã hội với lời kêu gọi “Xin mọi người giúp phổ biến rộng”.

Hành vi đổ rác không đúng nơi quy định là đáng lên án. Những người liên quan cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ là vi phạm pháp luật. Việc bà N.A.T.M tự ý xông vào phòng họp đông người, gây mất trật tự sau đó xuyên tạc và phát tán thông tin lên mạng xã hội là hành động hoàn toàn sai trái.

Đoạn đường nơi người thanh niên bị bắt quả tang đổ rác sai quy định.



Bài, ảnh: SƠN KHÊ