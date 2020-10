Tuyên truyền an toàn giao thông cho sinh viên

Ngày 30/10, Ban ATGT tỉnh phối hợp với Trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu và Phòng CSGT tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho hơn 500 sinh viên (SV) Trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu.

Báo cáo viên của Phòng CSGT (Công an tỉnh) phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT cho SV.

Tại buổi tuyên truyền, SV đã được báo cáo viên của Phòng CSGT (Công an tỉnh) phổ biến những kiến thức pháp luật về ATGT như: Luật Giao thông đường bộ; các lỗi thường gặp của SV khi tham gia giao thông; kỹ năng tham gia giao thông an toàn; quy định về đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; các nguy cơ mất an toàn giao thông…

Tin, ảnh: TRÚC GIANG