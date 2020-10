AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm tài sản

Ngày 27/10, Công an TX. Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can đối với Đặng Phương Đông (SN 2004, quê tỉnh Ninh Bình) về tội trộm tài sản xảy ra ngày 14/10, tại thôn Chu Hải (xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ). (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma tuý

Ngày 27/10, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC04)-Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Lê Quang Vinh (SN 1996, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Theo hồ sơ, tại ấp Phước Tấn (xã Tân Hoà, TX. Phú Mỹ) lực lượng PC04 phối hợp với Công an xã Tân Hòa bắt quả tang đối tượng Vinh đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 gói nhỏ ma túy đá, 1 ống nhỏ ma túy đá (Vinh khai nhận), 10 ống thủy tinh và 1 bộ sử dụng ma túy đá. (Lê Nguyễn)

Tử vong khi đi bộ

Ngày 27/10, Công an huyện Châu Đức đã xác định nguyên nhân vụ TNGT xảy ra chết người trên địa bàn do người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn. Trước đó, xe tải biển số 51D - 026.35 do Trần Thanh Trung (SN 1976, quê Đồng Nai) điều khiển lưu thông trên đường theo hướng Xuân Sơn - Suối Rao, khi đến đoạn đường thuộc thôn 2 (xã Suối Rao, huyện Châu Đức) thì xảy ra va chạm với chị Đ.T.L.P. (SN 1981, trú tại huyện Châu Đức) đang đi bộ phía trước. Hậu quả, chị P. tử vong. (Nguyễn Văn)

Dâm ô với trẻ em

Ngày 27/10, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Võ Tiên (SN 1973, trú tại huyện Long Điền) về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Theo thông tin ban đầu, Tiên đến nhà chị K.T.T (SN 1971) ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền để xem nhà rao bán. Lợi dụng lúc chị T. đi vắng chỉ có cháu N.T.N (SN 2011) ở nhà nên đã thực hiện hành vi dâm ô. Lúc này, hàng xóm đi qua phát hiện truy hô cùng người dân bắt giữ Tiên giao cơ quan công an. (Phước An)