AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 29/10/2020

TNGT 2 người thương vong

Ngày 29/10, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 2 người thương vong. Trước đó, xe mô tô biển số 72K1 - 665.82 do ông Trần Thanh Nhàn (SN 1977, trú tại huyện Long Điền) điều khiển theo hướng từ hẻm 1296 rẽ phải về ngã ba chợ Bến. Khi đến giao lộ Bùi Công Minh và hẻm 1296 thuộc ấp An Lộc, xã An Ngãi, huyện Long Điền thì xảy ra vụ TNGT với xe mô tô biển số 72F7-5237 do bà L.T.P. (SN 1957, trú tại huyện Long Điền) điều khiển lưu thông theo hướng từ ngã tư Long Bình về ngã ba chợ Bến. Hậu quả, bà P. tử vong còn ông Nhàn bị thương. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 29/10, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ trộm tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, lợi dụng lúc anh Lưu Văn Thái (SN 1988, trú tại TX.Phú Mỹ) đang nằm ngủ trên vỉa hè thuộc tổ 5, KP. Phước Lập, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ nên Nguyễn Trọng Nghiệp (SN 1987, quê TP.Hồ Chí Minh) đã lục túi trộm 1 chiếc ví da màu đen bên trong có 4,5 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

 Cùng ngày, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Quỳnh Anh (SN 1980, trú tại TP.Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Giới (SN 1975, quê tỉnh Bến Tre) về hành vi trộm tài sản. Theo hồ sơ, tại nhà bà Thái Thị Hồng Hải (SN 1959), ở đường Bình Giã, phường 10, TP. Vũng Tàu 2 đối tượng trên đã trộm 1 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius biển số 95D1 - 192.41. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma tuý

Ngày 29/10, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Hồ Ngọc Đăng (SN 2000, tỉnh Đắk Nông) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Theo thông tin ban đầu, tại trước số 1007/9 đường 30/4, phường 11, TP. Vũng Tàu lực lượng Đồn Biên phòng Chí Linh bắt quả tang đối tượng Đăng đang tàng trữ 1 gói nhỏ ma túy đá (đối tượng khai nhận). (Trí Nhân)