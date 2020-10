UBND TP. Vũng Tàu ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè

Sáng 31/10, UBND TP. Vũng Tàu đã ra quân, kiểm tra 9 “điểm nóng” về lấn chiếm vỉa hè, lòng dường, tập trung ở các chợ tự phát và chợ đầu mối.

Cụ thể là Khu vực liên phường 10, Nguyễn An Ninh, Thắng Nhất: Từ ngã 4 Chí Linh (Nguyễn Hữu Cảnh –2/9) đến ngã 4 Lưu Chí Hiếu – 2/9 và chợ tự phát thuộc đường Lưu Chí Hiếu; Khu vực chợ Mới Vũng Tàu: Dọc tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc địa bàn Phường 3 và phường Thắng Tam; Khu vực chợ Xóm Lưới thuộc địa bàn Phường 2; Khu vực chợ Cô Giang thuộc địa bàn Phường 4; Khu vực đường Nguyễn Tri Phương thuộc địa bàn Phường 7; Khu vực chợ tự phát trên đường Phước Thắng thuộc địa bàn Phường 12; Khu vực chợ tự phát trên đường Đô Lương thuộc địa bàn Phường 11 và Phường 12; Khu vực chợ tự phát tại khu vực hẻm số 01 đường Trần Bình Trọng thuộc địa bàn phường Nguyễn An Ninh; Khu vực chợ tự phát ở cuối đường Trương Công Định thuộc địa bàn các phường 9, phường Nguyễn An Ninh.

Người dân đậu xe lấn chiếm lòng đường tại chợ Cô Giang, Phường 4.

Ghi nhận tại 9 “điểm nóng” trên, PV Báo BR-VT nhận thấy, người dân buôn bán nhộn nhịp, đa số các hộ kinh doanh đều lấn chiếm vỉa hè, tràn xuống một phần lòng đường để buôn bán, gây mất trật đô thị, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Trước tình trạng đó, các lực lượng chức năng của TP. Vũng Tàu đã kết hợp tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tự giác chấp hành. Đồng thời tạm giữ một số thùng nhựa, hàng hóa… lấn chiếm vỉa hè.

Lực lượng cảnh sát 113 Công an TP. Vũng Tàu nhắc nhở người mua hàng đậu xe không lấn chiếm lòng đường tại chợ Cô Giang, Phường 4.

Lãnh đạo TP. Vũng Tàu, Phòng Quản lý Đô thị TP. Vũng Tàu và UBND phường 2 kiểm tra chợ Xóm Lưới, Phường 2.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, thành phố quyết tâm lập lại trật tự đô thị để xây dựng hình ảnh Vũng Tàu là một thành phố du lịch văn minh, sạch đẹp. Thành phố tiếp tục duy trì lực lượng chức năng làm nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị ở các “điểm nóng”.

Tin, ảnh: THÀNH HUY