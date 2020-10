AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 13/10, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Hồ Thanh Dân (SN 1990, quê tỉnh An Giang) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong việc trả tiền taxi nên Dân đã dùng dao đâm tài xế taxi là anh Công Ngọc Tú (SN 1983, trú TP. Hà Nội) gây thương tích phải điều trị tại Bệnh viện Lê Lợi. (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 13/10, Công an huyện Đất Đỏ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hiếu (SN 1981, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi đánh bạc. Trước đó, tại xã Phước Long Thọ (huyện Đất Đỏ), lực lượng Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang Hiếu đánh bạc với nhiều đối tượng khác. Tang vật thu giữ 2 bộ bài tây, 3 ĐTDĐ và 900 ngàn đồng. (Nguyễn Văn)

Trộm xe máy

Ngày 13/10, Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của anh Đoàn Ngọc Khương (SN 1999, trú tại TP. Hồ Chí Minh), anh dựng xe mô tô biển số 59G2-762.00 trước số 36, Hải Đăng (phường 2, TP. Vũng Tàu) thì bị kẻ gian lấy trộm. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 13/10, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1995, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại trước nhà số 27/2, Trương Văn Bang (phường 7, TP. Vũng Tàu), lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển bắt quả tang Phúc đang tàng trữ trái phép chất ma túy. (Phước An)

Tiêu thụ tài sản trộm cắp

Ngày 13/10, Công an TP. Vũng Tàu đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Quang Hà (SN 2000, quê tỉnh Thái Bình) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong vụ trộm cắp tài sản do La Trí Nghĩa (SN 1988, trú tại TP. Vũng Tàu) và Huỳnh Tấn Đạt (SN 1988, trú tại TP. Vũng Tàu) thực hiện. (Sơn Khê)

Mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 13/10, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy đối với: Mai Nhựt Trường (SN 1995, trú tại TX. Kiến Tường, tỉnh Long An); Trần Thanh Vi (SN 1996, quê tỉnh Bình Thuận) và Lê Ngọc Mai (SN 2003, quê TP. Cần Thơ). Trước đó, vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 12/10, tại phòng trọ số 10 (208A1, đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP. Vũng Tàu), Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Chí Linh bắt quả tang Mai Nhựt Trường đang bán ma túy cho con nghiện. Tang vật thu được gồm 9 gói ma túy tổng hợp dạng đá và 200 ngàn đồng. Ngoài ra, tại địa chỉ trên, lực lượng chức năng cũng đã bắt quả tang Trần Thanh Vi và Lê Ngọc Mai đang sử dụng trái phép chất ma túy. (Minh Nhân)

Tông vào đuôi xe đầu kéo, 1 người tử vong tại chỗ

Vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 12/10 tại đoạn gần ngã tư giao giữa QL51 với đường Trần Hưng Đạo (đường 46 cũ) thuộc địa bàn khu phố Tân Hạnh (phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, anh Đặng Ngọc Sơn (SN 1994, trú tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) điều khiển xe mô tô theo hướng từ Bà Rịa về Đồng Nai. Khi cách ngã tư giao giữa QL51 với đường Trần Hưng Đạo khoảng 40m do không làm chủ tốc độ nên đã đâm vào đuôi xe đầu kéo. Cú va chạm mạnh khiến anh Sơn tử vong. (Mạnh Khá)

Yêu cầu ra trình diện

Trong quá trình giải quyết tin tố giác tội phạm của ông Phạm Văn Việt (SN 1967, trú tại TP. Hà Nội), Cơ quan CSĐT (PC01) - Công an tỉnh BR-VT xác định người bị tố giác là ông Phạm Đức Thịnh (SN 1973, trú tại TX. Phú Mỹ). Cơ quan CSĐT đã gửi giấy mời nhiều lần nhưng ông Thịnh không có mặt. Xác minh tại nơi ở của ông Thịnh tại KP. Tân Phú (phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) không biết ở đâu, làm gì. Để bảo đảm quyền lợi cho người bị tố giác cũng như tiến độ giải quyết vụ việc, Cơ quan CSĐT yêu cầu ông Phạm Đức Thịnh đến Phòng PC01 (15, Trường Chinh, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, số điện thoại: 02543.852.578 hoặc 0908.852.202 gặp ĐTV Phạm Văn Thuyên) để làm việc. Quá thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu ông Thịnh không trình diện, cơ quan công an sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.