AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 11/10/2020

TNGT 1 người tử vong

Ngày 11/10, Công an huyện Đất Đỏ tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe ô tô biển số 60C-240.86 do anh Trương Văn Tuyền (SN 1986, quê tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên đường nông thôn thuộc ấp Mỹ An, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ theo hướng Tỉnh lộ 44 về UBND xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Mỹ An thì xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 72K2-8747 do chị T.T.N (SN 1986, trú tại huyện Đất Đỏ) điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau. Hậu quả, chị N tử vong. (Lê Nguyễn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 11/10, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà anh Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1994) ở thôn Sơn Hòa, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức. Theo trình bày của bị hại, đối tượng Nguyễn Thế Ngân (SN 1990, trú tại huyện Châu Đức) đã trộm 1 xe mô tô hiệu Janus biển số 72F1-475.80 của anh Hiếu. (Nguyễn Văn)

* Cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà chị Trần Ngọc Yến Vy (SN 1993) ở hẻm tại 67 Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu. Trước đó, kẻ gian đã đột nhập vào nhà chị Vy trộm 1 ĐTDĐ Samsung, 1 ĐTDĐ Iphone XS, 1 ĐTDĐ Vertu, 1 máy ảnh Casio và số tiền 17 triệu đồng. (Sơn Khê)

Cố ý làm hư hỏng tài sản

Ngày 11/10, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý vụ cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại khu phố Suối Nhum, phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ. Theo thông tin ban đầu, tại địa điểm trên, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân nên ông Nguyễn Bảy (SN 1961, TX. Phú Mỹ) dùng 1 cây gỗ đập xe ô tô biển số 51F - 250.39 của anh Phạm Hữu Chính (SN 1987, trú tại TX. Phú Mỹ) làm móp nắp capo, bể kính trước, gãy gương chiếu hậu. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma tuý

Ngày 11/10, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Sang (SN 1991, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua xác minh được biết, tại nơi ở Sang ở KP. Phước Sơn, TT. Đất Đỏ, lực lượng Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang đối tượng đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Phước An)