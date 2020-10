Ra quân tuần tra bảo đảm ANTT, ATGT

Ngày 9/10, Công an TX. Phú Mỹ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) và phòng chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thị xã.

Lực lượng CSGT-TT Công an TX. Phú Mỹ ra quân tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an TX. Phú Mỹ yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an Nhân dân; kịp thời ngăn chặn, trấn áp, xử lý nghiêm các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngay sau hội nghị, Công an TX. Phú Mỹ tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn. Lực lượng CSGT-TT thị xã sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi: sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; chở quá số người quy định; lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm.

Bên cạnh đó, Công an TX. Phú Mỹ cũng tập trung lực lượng, phương tiện để chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối ANTT. Đồng thời, rà soát, nắm tình hình hoạt động tại những điểm phân lô, bán nền trái phép nhằm kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tin, ảnh: MẠNH KHÁ