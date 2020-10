AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 8/10, tại KP.Tân Lập, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, Công an TX. Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Phú Mỹ bắt quả tang Tô Thị Yến Nhi (SN 1990, HKTT: phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 1 gói ma túy đá, 1 ĐTDĐ và hơn 1.000.000 đồng. (Đỗ Lê)

Trộm sa lưới

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Hiếu (SN 2002) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, vào ngày 6/10, tại nhà ông Lê Văn Hồng (SN 1952) ở TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ, kẻ gian đã đột nhập lấy trộm số tiền 9.500.000 đồng ông Hồng để trong túi áo. Qua quá trình xác minh, Công an huyện Đất Đỏ đã mời Trần Ngọc Hiếu đến làm việc. Tại cơ quan công an, ngoài vụ trộm nói trên, Hiếu còn khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý. (Độ Luân)

Đánh bạc

Ngày 9/10, Công an huyện Xuyên Mộc đang lập hồ sơ xử lý 1 vụ “đánh bạc” do Công an xã Hòa Bình chuyển giao. Theo đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2/10, tại 1 quán cà phê thuộc ấp 6, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Công an xã Hòa Bình bắt quả tang 11 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc bầu cua. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ số tiền 4.549.000 đồng, 2 hột bầu cua bằng giấy cùng 1 số tang vật khác. (Lê Đỗ)

TNGT tự gây

Vào lúc 10 giờ ngày 8/10, tại trụ đèn chiếu sáng số 5, vòng xoay đường D10, phường 11, TP. Vũng Tàu, xe mô tô 72K4-7358 do ông Trần V.T (SN 1959, HKTT: phường 11, TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên đường D10 hướng từ bãi biển về đường 3/2, khi đến địa điểm trên thì tự đâm vào thành vòng xoay tự gây tai nạn. Hậu quả của vụ tai nạn làm ông T. tử vong tại hiện trường. (Độ Luân)