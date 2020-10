AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm bị bắt quả tang

Ngày 12/10, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nho Khánh Hoàng (SN 1995, HKTT: huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi trộm tài sản. Vào khoảng 10 giờ ngày 11/10, Hoàng đến quán cơm trên đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu của chị Đặng Thị Như Uyên (SN 1978, HKTT: phường 7, TP. Vũng Tàu) ăn trưa. Khi vào trong nhà để đi vệ sinh, Hoàng phát hiện 1 túi xách ở trên bàn cạnh nhà vệ sinh nên đã lén lút lấy trộm số tiền 6.961.000 đồng trong túi rồi ra ngoài. Khi đối tượng chưa kịp tẩu thoát thì chị Uyên cùng người nhà phát hiện, giữ lại rồi bàn giao cho cơ quan công an. (Đỗ Lê)

* Ngày 12/10, Công an TX. Phú Mỹ đã quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Hòa (SN 1993, HKTT: phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ) để điều tra về hành vi trộm tài sản. Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 11/10, Trần Văn Hòa điều khiển xe mô tô hiệu Suzuki Viva chở theo 1 đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch đi trộm tài sản. Đến khu vực đường số 81, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, cả 2 đã đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Anh (SN 1960) lấy trộm 1 chiếc máy hàn, sau đó tiếp tục đột nhập vào nhà ông Trần Ngọc Thành (SN 1959) lấy trộm 1 máy xay bột (mua năm 2019 với giá 12 triệu đồng). Sau khi lấy trộm số tài sản trên, các đối tượng bị ông Nguyễn Hoàng Anh phát hiện và dùng mô tô đuổi theo, tri hô quần chúng nhân dân bắt giữ được Hòa và giao cho Công an phường Phú Mỹ. (Lưu Lê)

TNGT nghiêm trọng

Vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 11/10, tại km22+700m Quốc lộ 56, thuộc thôn Tam Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, xe mô tô 52F3-4491 do anh Lê V.D (SN 1982, HKTT: xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) điều khiển lưu thông theo hướng từ Long Khánh đi Bà Rịa, khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe ô tô 54Z-9586 do anh Phạm Nam (SN 1992, HKTT: huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) điều khiển đang từ trong nhà ra Quốc lộ 56 để đi về hướng Long Khánh-Bà Rịa. Hậu quả anh D. tử vong. Nguyên nhân tai nạn hiện đang được điều tra. (Xuân Độ)

Đi vào làn ô tô, nam thanh niên tông vào xe tải bị thương

Khoảng 10 giờ ngày 12/10, xe mô tô biển số 72H1-06787 do anh Huỳnh Trúc Lộc (SN 2000, trú tại huyện Đất Đỏ) điều khiển lưu thông trên đường 2/9 trong làn đường dành cho xe ô tô theo hướng vòng xoay Dầu Khí về vòng xoay Cửa Lấp, TP.Vũng Tàu. Khi đến đoạn đường trước số 446, đường 2/9 thì tông vào xe tải biển số 72M-9671 do anh Phạm Văn Thắng (SN 1991, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông cùng chiều đang chuyển làn qua đường. Hậu quả, anh Lộc bị thương. Nguyên nhân được xác định do anh Lộc điều khiển xe mô tô sai làn đường, không làm chủ được tốc độ. (Trí Nhân)