Tông vào đuôi xe đầu kéo, một người tử vong tại chỗ

Vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 12/10 tại đoạn gần ngã tư giao giữa QL51 với đường Trần Hưng Đạo (đường 46 cũ) thuộc địa bàn khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ,đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe mô tô làm một thanh niên tử vong ngay tại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên anh Đặng Ngọc Sơn, sinh năm 1994 có hộ khẩu thường trú tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu điều khiển xe mô tô yamaha hiệu exciter mang biển kiềm soát 72G1-283.58 theo hướng từ Bà Rịa về Đồng Nai khi cách ngã tư giao giữa QL51 với đường Trần Hưng Đạo khoảng 40 mét do không làm chủ được tốc độ nên đã đâm vào đuôi xe đầu kéo mang biển kiểm soát 61C-410.66 kéo theo rơ moóc mang biển kiểm soát 51R-225.89 do tài xế Vũ Anh Tiến (sinh năm, 1972, hộ hẩu thường trú tại Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương điều khiển xe lưu cùng chiều. Cú va chạm rất mạnh với xe đầu kéo khiến anh Sơn tử vong tại chỗ, xe mô tô nát hoàn toàn phần đầu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TX. Phú Mỹ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên.

Tin, ảnh: MẠNH KHÁ