Gây tai nạn trong trường hợp nào sẽ bị xử lý hình sự?

Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 422 vụ tai nạn và va chạm giao thông. Trong đó, những nguyên nhân chính để dẫn đến tai nạn là điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định 32 vụ, chiếm 7%; điều khiển xe không đúng phần đường quy định 50 vụ, chiếm 12%; vượt xe không đảm bảo an toàn 22 vụ, chiếm 5%; chuyển hướng không quan sát 60 vụ, chiếm 14%; tránh xe 2 vụ, chiếm 1%; không nhường đường xe khác 42 vụ, chiếm 10%; sử dụng rượu, bia 7 vụ, chiếm 2%; không tuân thủ báo hiệu đường bộ 17 vụ, chiếm 4%; quy trình thao tác lái xe 16 vụ, chiếm 4%; dừng đỗ 01 vụ, chiếm 1%; không GPLX 02 vụ, chiếm 1%; không giữ khoản cách an toàn 22 vụ, chiếm 5%; do người đi bộ 10 vụ, chiếm 2%; không chú ý quan sát 44 vụ, chiếm 10% và nguyên nhân khác đang điều tra 95 vụ, chiếm 22%.