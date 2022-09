118 thí sinh tham dự Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành dầu khí lần thứ IX, năm 2022

Sáng 29-9, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức lễ khai mạc hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành dầu khí lần thứ IX, năm 2022 tại Khách sạn Petro (TP. Vũng Tàu)

Ông Lê Xuân Huyên, UV BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn và Bà Nghiêm Thúy Lan, UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn Dầu Khí Việt Nam trao hoa, cờ lưu niệm cho các đội thi

Tham dự hội thi năm nay có 118 thí sinh là những an toàn vệ sinh viên (ATVSV) tiêu biểu, xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 17 đội thi là các đơn vị cơ sở trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Xuân Huyên nhấn mạnh, hội thi là dịp để các an toàn vệ sinh viên giỏi trong ngành dầu khí thể hiện trình độ hiểu biết, kỹ năng thực hành trong hoạt động của mình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, chế độ chính sách về An toàn vệ sinh lao động; khuyến khích cán bộ công nhân viên tích cực tham gia thực hiện quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; xây dựng và thúc đẩy “Văn hóa an toàn”, “Văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp” và tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” tại cơ quan, đơn vị.

Phần thi tự giới thiệu đội của đơn vị PVChem

Các đội sẽ tranh tài ở 3 nội dung: phần thi chào hỏi, phần thi lý thuyết (về chế độ, chính sách, pháp luật Bảo hộ lao động ; kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ) và phần thi thực hành (kỹ năng xử lý tình huống sự cố thực tế ở cơ sở; phương pháp sơ cấp cứu người bị nạn, chữa cháy tại chỗ).

Hội thi diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/9. Lễ tổng kết trao giải sẽ đươc tổ chức vào chiều 30/9.

Tin, ảnh: Huất Thảo