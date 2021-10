Ngày 13/10, CBCS đoàn cơ sở Công an TP.Bà Rịa đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện được 45 đơn vị máu. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch, hạn chế tập trung đông người, việc hiến máu được chia thành 4 ngày, từ 12 đến 15/10.

Trước đó, ngày 12/10, Đoàn cơ sở Công an TP.Bà Rịa đã ra mắt câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” với 99 thành viên là CBCS công tác tại các đội nghiệp vụ Công an TP.Bà Rịa và Công an phường, xã trên địa bàn thành phố.

Việc thành lập CLB “Ngân hàng máu sống” đánh dấu bước phát triển mới của phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn Công an TP.Bà Rịa với khẩu hiệu “mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”. Qua đó góp phần cứu chữa những bệnh nhân cần máu và xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

PHƯỚC AN