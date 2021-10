Trong 2 ngày 12 và 13/10, Công an TX. Phú Mỹ đã tổ chức trao tặng 249 điện thoại thông minh cho HS nghèo hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường, xã: Tóc Tiên, Châu Pha, Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Tân Phước, Phước Hòa, Tân Hòa và Tân Hải.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an TX .Phú Mỹ tặng điện thoại thông minh cho HS.

Đây là chuỗi hoạt động “Tiếp sức em đến trường” do Công an TX. Phú Mỹ phát động từ ngày 23/9 hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, do Chính phủ phát động nhằm chung tay với ngành giáo dục bổ sung phương tiện học trực tuyến cho HS nghèo hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã.

Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ tặng điện thoại cho HS.

Chương trình nhận được sự đồng hành tài trợ về kinh phí của Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, Công ty Quý Tiến, Công ty Vật liệu Xanh, Công ty Vina Logistics, Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ (PTSC), nhà hảo tâm và cán bộ, chiến sĩ công an thị xã đóng góp.

Tính đến nay, Công an TX.Phú Mỹ trao tặng gần 400 điện thoại thông minh với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng kèm thẻ sim sử dụng miễn phí trong 12 tháng cho gần 400 HS trên địa bàn.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA