Hỗ trợ người nước ngoài gặp khó khăn

Ngày 13/10, UBND tỉnh ban hành văn bản số 15193/UBND-VP về thực hiện chính sách hỗ trợ người nước ngoài (NNN) gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở ngoại vụ, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn thống kê, đăng ký và tổ chức tiêm vắc xin cho đối tượng là NNN; Tham mưu bổ sung đối tượng NNN được tiêm vắc xin tại địa phương trên địa bàn tỉnh theo quy định; Hỗ trợ xét nghiệm nhanh (không thu phí) cho NNN khi thực hiện các thủ tục giấy tờ hành chính; Hỗ trợ chăm sóc y tế đối với NNN ốm đau khi có xác nhận của địa phương nơi cư trú.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho NNN được đăng ký thị thực và gia hạn thị thực. Đồng thời, phối hợp thống kê NNN đang thường trú, tạm trú… tại các địa phương trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác tiêm vắc xin và chăm sóc y tế, thực hiện chính sách an sinh... Sở LĐTBXH nghiên cứu chính sách an sinh xã hội triển khai đối với các đối tượng NNN lao động tự do, đi du lịch mắc kẹt trên địa bàn tỉnh.

Các huyện, thị xã, thành phố xác định các khu tập trung hiện hữu để bố trí sắp xếp chỗ ở những NNN gặp khó khăn và tiếp tục vận động các chủ khách sạn, chủ nhà nghỉ, nhà trọ miễn giảm chi phí lưu trú cho họ.

HỒNG PHƯƠNG