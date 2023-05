Bạo lực chỉ đào sâu thêm mâu thuẫn

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Điển hình là vụ vừa mới xảy ra vào ngày 4/5 tại hương lộ 14 (xã An Ngãi, huyện Long Điền) khiến 4 người bị thương. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra giữa hai nhóm thanh niên ở Vũng Tàu và Long Điền. Trong đó, nhóm đến từ Vũng Tàu gồm Đ.Đ.Tr. (SN: 1985, trú tại TP.vũng Tàu), L.V.Kh. (SN: 1994, trú tại TP Vũng Tàu), N.A. Q. (SN: 1990, trú tại TP Vũng Tàu), B.P.G. (SN: 1979, trú Bến Tre) và một người tên T.G. (hiện chưa xác định nhân thân lai lịch).

Vào chiều tối ngày 4/5, nhóm thanh niên ở TP Vũng Tàu đi trên 2 ôtô đến khu vực Hương Lộ 14, xã An Ngãi, huyện Long Điền để gặp nhóm thanh niên đã hẹn. Khi giáp mặt, 2 bên dùng súng bắn nhau. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Công an huyện Long Điền đến hiện trường trích xuất camera và lấy lời khai nhân chứng điều tra.

Mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống, nhưng không phải ai cũng có thể giải quyết một cách khéo léo, mềm dẻo và thỏa đáng. Đáng nói là không ít trường hợp giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, để rồi phải vướng vào vòng lao lý. Vụ việc trên cũng là lời cảnh báo sâu sắc đối với các bậc làm cha, làm mẹ trong việc quan tâm, giáo dục con em mình.

Hiện nay, các trang mạng xã hội đang được sử dụng phổ biến, là kênh liên lạc hữu ích của người dân. Tuy nhiên, đây cũng là phương tiện mà nhiều đối tượng lợi dụng để vi phạm pháp luật như: lừa đảo, đăng tin sai sự thật, xúc phạm người khác... Có những vụ án xuất phát từ mâu thuẫn thách đố trên mạng xã hội, hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn dẫn đến hành vi giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Do đó, lực lượng công an cần làm tốt công tác nắm tình hình trên không gian mạng để phòng, chống và cũng để tuyên truyền pháp luật tới người dân. Đồng thời, tăng cường tuần tra, giữ gìn ANTT ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp; thường xuyên kiểm tra các cơ sở, dịch vụ kinh doanh có điều kiện nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp mang theo hung khí, vũ khí, vật liệu nổ.

Bên cạnh đó, cần giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với các công dân ngay từ khi cắp sách đến trường. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh từ trong gia đình, nhà trường để các em có cách hành xử đúng đắn, phòng tránh được những mâu thuẫn dẫn đến xô xát, bạo lực. Thầy cô giáo và người thân trong gia đình phải là tấm gương để các em học tập, noi theo. Không để học sinh xem phim và chơi game có nội dung bạo lực. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rằng không được phép dùng bạo lực mà phải hành xử một cách văn minh hơn.

TRIỆU VỸ