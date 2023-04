Vì sự hài lòng của du khách

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay trùng với lễ giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động làm việc theo chế độ 40 giờ/tuần được nghỉ 5 ngày. Thời gian này cũng đúng đợt cao điểm nắng nóng toàn Nam Bộ nên dự báo lượng khách tìm đến các địa phương có biển rất đông.

Bà Rịa-Vũng Tàu nằm trong khu vực Đông Nam Bộ, lại phát triển mạnh loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển, có lợi thế kết nối giao thông thuận tiện nên sẽ tiếp tục là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ này. Nhằm phục vụ du khách trong điều kiện tốt nhất, nhiều khách sạn, khu du lịch, resort đã chuẩn bị các chương trình ẩm thực, văn nghệ hấp dẫn. Bên cạnh đó, các địa phương, trong đó có TP.Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, du khách. Các hoạt động này tập trung chủ yếu tại khu vực Bãi Sau.

Điểm mới của dịp lễ năm nay là 5/9 DN kinh doanh du lịch tại Bãi Sau đã bàn giao mặt bằng và TP.Vũng Tàu đã tiến hành phá bỏ các công trình xây dựng trái phép tại đây. Song song đó, thành phố bố trí các trụ nước ngọt và nhà vệ sinh công cộng phục vụ miễn phí trong dịp này với mong muốn mang đến cho du khách một kỳ nghỉ thực sự thoải mái.

Bên cạnh việc chú trọng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ du khách, ngành du lịch tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn du lịch, bình ổn giá, bảo đảm chất lượng dịch vụ, nhất là ở các cơ sở dịch vụ tư nhân, hộ gia đình, người buôn bán nhỏ. Do vậy, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đều có ý thức chấp hành nghiêm quy định trong hoạt động kinh doanh, có ý thức xây dựng và giữ gìn hình ảnh, uy tín của ngành du lịch.

Tuy vậy, một vài trường hợp cá biệt vẫn xảy ra trong những ngày cao điểm lễ, Tết, khi khách du lịch vẫn than phiền tình trạng nhà hàng, quán ăn kinh doanh thiếu minh bạch, gian lận. Thủ đoạn của các cơ sở này rất tinh vi khi mập mờ về số lượng, định lượng, thể loại món ăn hoặc khách gọi ít nhưng mang ra nhiều, không niêm yết giá hàng hóa một cách rõ ràng. Vì vậy, khi tính tiền, khách mới tá hỏa thì việc đã rồi, bởi món ăn đã được dùng, không còn bằng chứng. Nguy hiểm hơn, một số quán ăn đã nhiều lần bị du khách phản ánh trên các trang mạng xã hội, nhưng cơ quan chức năng không thể xử lý, vì thủ đoạn gian lận quá tinh vi!

Thực trạng này đòi hỏi các cơ quan chức năng, nhất là ở TP.Vũng Tàu phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát về giá cả, tập trung vào những hàng quán từng bị du khách phản ánh; tích cực tuyên truyền, vận động DN, người kinh doanh thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu ngày càng đẹp hơn, hấp dẫn hơn trong mắt du khách. Nhà nước đã đầu tư tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, vui chơi, giải trí; những công trình, tiện ích phục vụ khách miễn phí nhằm làm hài lòng du khách, xây dựng uy tín, thương hiệu du lịch địa phương. Nhưng chỉ một vài hành vi kinh doanh gian dối sẽ phá hỏng điều đó.

Việc xây dựng và giữ gìn uy tín thương hiệu du lịch địa phương không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, cơ quan nhà nước. Đó còn là trách nhiệm chung của mỗi người dân, người kinh doanh, từ chị bán hàng rong, đến ông chủ quán ăn vỉa hè hay nhà hàng sang trọng! Chúng ta nhất định không để mất lòng khách, bởi điều đó rất nguy hiểm, khi mà lợi thế về thời gian di chuyển đã không còn: Từ 30/4, cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây sẽ được thông xe, rút ngắn thời gian từ TP.Hồ Chí Minh đi Phan Thiết (Bình Thuận) xuống còn 2 giờ, tương đương với thời gian đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Nếu làm mất lòng khách, du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ không còn lợi thế cạnh tranh!

NGUYỄN ĐỨC