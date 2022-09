Mỗi ngày, chị Ngọc Thu (phường 4, TP. Vũng Tàu) nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi từ những số điện thoại lạ, chủ yếu mời mua bảo hiểm, đất nền, dự án căn hộ chung cư... Cứ sau mỗi cuộc gọi như thế, chị lại bấm nút chặn ngay số đó. Tuy nhiên, chặn số này lại có các số khác gọi tới.

Tương tự, thời gian gần đây anh Nguyễn Xuân (phường Long Tâm, TP. Bà Rịa) cũng liên tục bị làm phiền bởi các số điện thoại lạ, dù anh không có nhu cầu sử dụng các dịch vụ bất động sản, du lịch, làm đẹp. “Có cuộc gọi vào đúng giờ nghỉ trưa, thậm chí giữa đêm. Rất phiền hà” - anh Xuân nói.

Không riêng gì 2 trường hợp trên, nhiều người phải sử dụng các ứng dụng chặn cuộc gọi có sẵn trên điện thoại để chủ động hạn chế, ngăn chặn các cuộc gọi làm phiền.

Thời gian qua, mặc dù cơ quan chức năng liên tục triển khai biện pháp nhằm ngăn chặn tin nhắn, cuộc gọi "rác", trong đó có cả cuộc gọi quảng cáo tự động được ghi âm sẵn làm phiền người dân, tuy nhiên đến nay, tình trạng này vẫn diễn ra.

Theo thống kê của Bộ TT-TT, trong 6 tháng đầu năm 2022 đã phát hiện 74,178 triệu cuộc gọi phát sinh từ thuê bao spam call (cuộc gọi rác), tăng 53% so với 6 tháng đầu năm 2021. Bộ đã yêu cầu các DN viễn thông chặn 113.416 thuê bao phát tán cuộc gọi rác (tăng 53% so với cùng kỳ 2021). Ngoài ra, yêu cầu các DN chặn dịch vụ của sim có dấu hiệu được sử dụng, tham gia tuyên truyền cho các hành vi vi phạm pháp luật như: Game bài, cờ bạc, mua bán vật liệu nổ, văn bằng giả… Bộ cũng đã tổ chức cuộc họp với Bộ Công an (Cục A05) và các DN viễn thông di động về xử lý các số điện thoại quảng cáo và quy trình xử lý các thuê bao có khiếu nại.

Đã đến lúc cơ quan chức năng cần có những biện pháp xử lý mạnh tay đối với tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác khủng bố người dùng điện thoại.

Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi quấy rối đã có hiệu lực từ ngày 1/10/2020. Tin nhắn rác, cuộc gọi quấy rối là hoạt động quảng cáo không được sự đồng ý của người sử dụng điện thoại, vi phạm các quy định hiện hành của pháp luật. Do đó, đơn vị, cá nhân nào phát tán cuộc gọi rác, tin nhắn rác cần phải bị xử lý nghiêm.

Bản thân người dân cần cảnh giác, không tham gia các hoạt động cho vay lãi nặng, không rõ nguồn gốc trên mạng; không cung cấp thông tin cá nhân, nhân thân cho các cá nhân, tổ chức. Đồng thời, thêm số điện thoại làm phiền vào danh sách chặn; chủ động ghi âm cuộc gọi quấy rối, làm phiền, có nội dung "khủng bố" tinh thần để làm tài liệu tố giác hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng đến cơ quan chức năng.

PHƯƠNG ANH