Cánh cửa học tập vẫn rộng mở

“Cánh cửa vào lớp 10 công lập khép lại, nhưng vẫn có nhiều cánh cửa khác mở ra, chờ đón các em lựa chọn. Những cánh cửa đó có thể phù hợp hơn, giúp các em phát triển tốt hơn trong tương lai”. Đó là chia sẻ của bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT khi trả lời phỏng vấn Báo Bà Rịa-Vũng Tàu trong bài "Không trúng tuyển vào lớp 10 công lập vẫn có nhiều cơ hội tốt", đăng ngày 23/6.

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 15.180 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập (trong đó có 978 thí sinh dự thi chuyên) và 12.876 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 trên tổng số 11.725 chỉ tiêu. Như vậy, hơn 3.400 em không trúng tuyển vào lớp 10 công lập. Không trúng tuyển lớp 10 công lập không có nghĩa là con đường học tập sẽ đóng lại. Các em còn có nhiều sự lựa chọn cho tương lai bằng cách học tiếp chương trình phổ thông tại trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc đăng ký học hệ trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tương lai và con đường học vấn của các em còn rất dài. Việc không đạt điểm như mong muốn trong kỳ thi này có thể là do sự sơ sẩy, thiếu may mắn khi làm bài, cũng có thể là do các em đăng ký nguyện vọng vượt khả năng hoặc kết quả đó phản ánh đúng năng lực học tập của các em. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để mỗi học sinh tự nhìn lại chính mình, từ đó có sự điều chỉnh về thái độ học tập và định hướng nghề nghiệp tương lai phù hợp hơn.

Với hệ giáo dục thường xuyên, khi thi đậu tốt nghiệp, học sinh vẫn được cấp bằng tốt nghiệp như học sinh trường THPT công lập. Hơn nữa, chương trình đào tạo còn được giảm tải, chỉ phải học các môn chính. Điều này giúp học sinh có thời gian học tập, nghiên cứu đào sâu kiến thức các môn chính và học các môn ngoại khóa theo sở thích. Trong khi đó, chất lượng đào tạo của hệ giáo dục thường xuyên ngày càng cải thiện và nâng cao. Trên thực tế, nhiều học sinh hệ giáo dục thường xuyên đã trúng tuyển vào các trường đại học lớn, không thua kém gì học sinh hệ THPT.

Với các trường nghề, học sinh vẫn có thể học song song cả chương trình THPT lẫn trung cấp nghề. Hệ này chỉ mất thời gian 2,5 năm và được miễn 100% học phí. Sau đó, học sinh có thể học liên thông lên cao đẳng nghề trong thời gian 1 năm. Khi học chương trình này, học sinh tiết kiệm được 2,5 năm so với học sinh tốt nghiệp THPT rồi mới học cao đẳng.

Trong bối cảnh thị trường lao động đang thiếu nhân lực có tay nghề kỹ thuật như hiện nay, cơ hội nghề nghiệp dành cho học sinh các trường nghề là rất lớn. Tại các trường nghề trên địa bàn tỉnh như: Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu, Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu, nhiều ngành nghề được đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp nên học viên, sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường. Thậm chí, nhiều học viên, sinh viên đã được doanh nghiệp nhận vào làm việc trong thời gian thực tập dù chưa tốt nghiệp.

Cuộc thi nào cũng có người về đích sau. Ở kỳ thi vào lớp 10 công lập này, những thí sinh không đậu vẫn còn nhiều sự lựa chọn tương lai. Lúc này, tâm lý các em hẳn còn buồn và hụt hẫng. Vì vậy, phụ huynh cần tránh trách mắng con mà hãy quan tâm động viên con, giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đồng thời, phụ huynh cần xác định rõ lực học của con, cũng như tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, sở thích của con, từ đó có định hướng chọn trường và chương trình học phù hợp, giúp con có tương lai tốt đẹp hơn.