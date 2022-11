De Bruyne bất ngờ vì được nhận giải MOTM

Bỉ giành chiến thắng 1-0 vất vả trước Canada tại vòng bảng World Cup 2022. Michy Batshuayi là người lập công duy nhất cho Bỉ ở phút 44. Trước đó, thủ môn Courtois đã xuất sắc cản phá quả phạt đền ở phút 11 do Alphonso Davies thực hiện. Sau trận đấu, Kevin De Bruyne được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" (Man of the match - MOTM). Bản thân tiền vệ người Bỉ cũng rất bất ngờ với danh hiệu cá nhân này.

"Tôi không nghĩ mình đã chơi tốt ở trận đấu này. Tôi không biết tại sao mình lại được nhận danh hiệu này. Có lẽ bởi tên tuổi của tôi. Dẫu sao, xin dành lời khen ngợi cho Canada".

De Bruyne chia sẻ, Bỉ đã chơi không tốt ở trận này nhưng họ biết mình cần phải thay đổi ở đâu. Anh và các đồng đội chưa có những tình huống chuẩn xác cần thiết. Mọi người vẫn giữ được tinh thần thi đấu. Đó là yêu cầu tối thiểu. Trận đấu mở màn tại một giải đấu lớn như này luôn rất quan trọng.

NGỌC ANH