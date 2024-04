AN NINH - TRẬT TỰ

Chống người thi hành công vụ

Ngày 24/4, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, T.Q.H. (SN 1984) ngồi nhậu một mình tại vỉa hè trên đường Huyền Trân Công Chúa (phường 8) thì L.T.G. (SN 2006, trú TP.Vũng Tàu) và 2 nam thanh niên khác đi qua dùng đá ném và chửi bới H. Thấy vậy, H. cầm dao Thái Lan chạy đến đâm G. một nhát vào bụng. Sau đó, H. tự đâm vào tay trái của mình gây thương tích.

Nhận được tin báo, Công an phường 8 đến hiện trường mời H. về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, H. không hợp tác mà dùng gạch, đá ném vào lực lượng công an. Lúc này, lực lượng CSCĐ tuần tra phát hiện, phối hợp với Công an phường 8 khống chế H. Quá trình khống chế, H. dùng dao Thái Lan đâm vào khiên bảo vệ của CSCĐ. (Nguyễn Văn)

Trộm xe máy

Ngày 24/4, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý N.M.P. (SN 1985) và P.T.G. (SN 1994, cùng trú TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại khu đô thị Chí Linh, 2 đối tượng trên đã trộm của ông Đ.V.V. (SN 1971, trú TP.Vũng Tàu) 1 xe máy hiệu Honda Airblade, BKS 72C1-995... (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 24/4, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại đường Nguyễn Hữu Cảnh. Theo hồ sơ, tại địa điểm trên, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang L.V.V. (SN 1995, chỗ ở TP.Vũng Tàu) đang tàng trữ trái phép 1 gói nilon chứa ma túy tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)