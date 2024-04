AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm xe mô tô

Ngày 19/4, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, chị L.T.N.A. (SN 2005, ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền) dựng xe mô tô BKS 72G1-882… trước nhà thì bị kẻ gian lấy trộm. Liên quan đến vụ việc trên, Công an huyện Long Điền đã mời 2 đối tượng nghi vấn lên làm việc. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 19/4, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại KP.Song Vĩnh, phường Tân Phước. Theo hồ sơ, tại địa điểm trên, Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang N.H.N. (SN 1983, trú tỉnh Bến Tre) đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Tham ô tài sản

Ngày 19/4, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý vụ tham ô tài sản xảy ra tại cửa hàng xăng dầu L.P. (KCN Mỹ Xuân A, TX.Phú Mỹ). Theo thông tin ban đầu, từ tháng 4-5/2023, L.H.V. (SN 2005, nhân viên cửa hàng xăng dầu L.P., trú tỉnh Khánh Hòa) đã chiếm đoạt 47.162 lít dầu DO tương đương số tiền hơn 72 triệu đồng. (Trí Nhân)

Va vào trụ đèn, 1 người bị thương nặng

Ngày 19/4, Công an TP.Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra vụ va chạm vào trụ đèn khiến 1 người bị thương nặng. Trước đó, xe mô tô BKS 72H9-51… do nam thanh niên (chưa rõ nhân thân, lai lịch) điều khiển, lưu thông trên đường 30/4, khi đến trước số nhà 42A, phường 9, thì lao lên vỉa hè tông vào trụ đèn chiếu sáng bị chấn thương sọ não. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TP.Vũng Tàu điều tra làm rõ. (Sơn Khê)