AN NINH - TRẬT TỰ

Đánh người vì cho rằng “nhìn đểu”

Ngày 22/4, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục xử lý vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Đ.N.S. (SN 1996, trú TP.Vũng Tàu) đang làm tại quán bia tươi E.E. (Trung tâm đô thị Chí Linh, phường 10), thì có 3 người bạn tên Hùng, Tùng, Long đến quán nhậu cùng S. Lúc này, L.Q.K. (SN 1987, trú huyện Long Điền, là đầu bếp quán E.E) đang ngồi nhậu với T.Q.T. (SN 1986, trú TP.Vũng Tàu) quán phía đối diện. Nhóm của S. ngồi bên này thấy K. nhìn sang nên nghĩ rằng K. “nhìn đểu”. Lúc sau, nhóm của S. đi sang đe dọa chém K. Tùng cầm một vật sắc nhọn đánh vào đầu K. Khi K. bỏ chạy, thì Long, Tùng đuổi theo chém, nhưng không trúng. K. chạy ra hướng vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh - 2/9 bị vấp ngã, thì Tùng tiếp tục đến đánh vào đầu K. rồi cả nhóm bỏ về quán nhậu. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 22/4, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại cửa hàng thịt sạch L.A. (ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng), Đ.H.L. (SN 1988) và Đ.H.C. (SN 1996, cùng trú huyện Long Điền) đã trộm gần 3 triệu đồng. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 22/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) tiếp tục điều tra đối với N.K. (SN 1982, trú TP.Hồ Chí Minh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại bãi xe khách sạn H.T.S. (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Phước Thuận bắt quả tang K. đang tàng trữ trái phép 5 gói nilon chứa chất bột màu trắng (đối tượng khai là ma túy). (Lê Nguyễn)

Va chạm vào dải phân cách, 2 người thương vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km 51+00, QL51 (KP.Hải Sơn, phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ). Theo Công an TX.Phú Mỹ, xe mô tô BKS 72E1-941… do chị N.T.M.D. (SN 1998) điều khiển, chở theo N.H.M.K. (SN 2007, cùng trú TX.Phú Mỹ) đến địa điểm trên, thì tông vào dải phân cách gây tai nạn. Hậu quả, chị D. tử vong, cháu K. bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TX.Phú Mỹ điều tra làm rõ. (Sơn Khê)