Lấy ý kiến 6 dự án luật

Ngày 23/4, Công an tỉnh tổ chức lấy ý kiến về dự thảo 6 dự án luật, gồm: Luật trật tự an toàn giao thông; Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) và Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Đây là những dự án luật có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội…Các ý kiến của đại biểu được Công an tỉnh tổng hợp để báo cáo Bộ Công an nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội.

TRÍ NHÂN