Đánh chéo địa bàn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

Nhằm nâng cao hiệu quả trong xử lý vi phạm nồng độ cồn, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch trao đổi địa bàn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Trong 3 giờ lập chốt kết hợp tuần tra, tổ công tác đã xử phạt 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Lập chốt kết hợp tuần tra

19 giờ ngày 19/4, Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa tổ chức lập chốt kiểm tra, xử lý nồng độ cồn trên bàn TT.Ngãi Giao (huyện Châu Đức). Đây là kế hoạch được Phòng CSGT đề xuất triển khai thực hiện từ ngày 12/4, với phương thức trao đổi địa bàn để xử lý nồng độ cồn vào những ngày cuối tuần.

Trung tá Trần Thanh Lộc, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa, Trưởng ca trực, bố trí 2 xe mô tô đặc chủng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến lập chốt trên đường Lê Hồng Phong (TT.Ngãi Giao). Cùng lúc này, Đội CSGT-TT Công an huyện Châu Đức cũng có mặt, bố trí lực lượng đến hỗ trợ lập biên bản.

Dù là buổi tối cuối tuần và nằm trong khu vực trung tâm huyện Châu Đức nhưng lượng phương tiện lưu thông trên đường Lê Hồng Phong vẫn tương đối thông thoáng. Tổ công tác lựa chọn khu vực giao lộ có đèn tín hiệu để thuận tiện dừng, kiểm tra nồng độ cồn.

Sau 1 giờ đồng hồ lập chốt, lực lượng chức năng chỉ xử phạt 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Qua nắm tình hình, người tham gia giao thông khi biết có chốt kiểm tra đã thay đổi lộ trình hoặc “quay xe” khi thấy chốt.

Để kịp thời ngăn chặn người dân sau khi uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường, tổ công tác đã điều động 2 xe mô tô đặc chủng tổ chức tuần tra lưu động. Ngay sau đó, hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn được đưa về chốt lập biên bản.

Ông N.M.T (SN 1974, ngụ huyện Châu Đức) khi vừa ra quán nhậu đã bị tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện, đo nồng độ cồn. Kết quả, ông T. vi phạm nồng độ cồn mức 0,264mg/lít khí thở.

Khi đưa về chốt lập biên bản, ông T. chỉ vào chiếc xe máy hiệu Dream và phân trần với tổ công tác: “Xe tôi mua có 4 triệu đồng thôi. Giờ ký biên bản rồi đóng bao nhiêu tiền? Nếu đóng phạt cao quá thì thôi, bỏ xe!”.

Một trường hợp khác là ông P.Q.D (SN 1979, ngụ TT.Ngãi Giao) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,728mg/lít khí thở khi điều khiển xe mô tô BKS 75H6-66xx. Nghe thông báo vi phạm nồng độ cồn ở mức “kịch khung”, ông D. lắc đầu ngán ngẩm, ký nhanh biên bản rồi ra về.

Tương tự, anh D.D.L, điều khiển mô tô BKS 60F7-67xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,091mg/lít khí thở. Anh L. cho biết vừa uống 1-2 lon bia với bạn và đang trên đường về nhà thì bị tổ tuần tra xử lý. Anh L. lấy cớ gọi điện thoại cho người thân rồi bỏ đi, không ký biên bản.

Qua 3 giờ lập chốt kết hợp tuần tra lưu động, tổ công tác đã xử lý 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 7 trường hợp phát hiện khi tuần tra lưu động.

Không có ngoại lệ, không có vùng cấm

Một cán bộ Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa cho biết, do địa bàn trung tâm huyện Châu Đức quy hoạch theo đường bàn cờ, do đó việc lập chốt cố định để kiểm tra nồng độ cồn không đem lại hiệu quả. Bằng chứng cho thấy chỉ 1 trường hợp bị phát hiện, xử phạt khi đi qua chốt.

“Để xử lý hiệu quả, chúng tôi phải kết hợp cùng lực lượng địa phương trong quá trình tuần tra lưu động”, vị cán bộ CSGT chia sẻ.

Trung tá Trần Thanh Lộc cho biết, công tác trao đổi địa bàn để kiểm tra nồng độ cồn sẽ thực hiện vào những tối cuối tuần. Trước đó, đơn vị đã trao đổi địa bàn với TP.Vũng Tàu và xử lý 38 trường hợp vi phạm trật tự ATGT.

Việc kiểm tra chéo địa bàn cũng là dịp để cán bộ CSGT các địa phương có thêm trải nghiệm thực tế ở từng địa bàn. Từ đó, mỗi đơn vị có cách nhìn nhận về đặc thù địa bàn, có thêm kinh nghiệm, giải pháp triển khai phù hợp sau này.

“Trao đổi địa bàn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn được đơn vị thực hiện một cách minh bạch, không ngoại lệ, không có vùng cấm. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục trao đổi địa bàn ở những địa phương khác, mục tiêu kéo giảm TNGT liên quan đến bia rượu”. Trung tá Lộc nói.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN