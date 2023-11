Tự ý lấy xe vi phạm giao thông đang bị tạm giữ do không có tiền đóng phạt

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 20/11, cán bộ Đội CSGT và Trật tự-Công an TP.Vũng Tàu, phát hiện và giữ lại Nguyễn V.A.T. (SN 2007, tạm trú phường 12, TP.Vũng Tàu) đi vào khu vực nơi tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ (Đội CSGT và Trật tự) tự ý dắt xe mô tô biển kiểm soát 73AG-039.80 ra khỏi nơi tạm giữ phương tiện vi phạm khi chưa có quyết định, biên bản trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của cơ quan công an.

Cơ quan công an làm việc với A.T.

Làm việc với cơ quan công an, A.T. khai nhận, do không có tiền đóng phạt vi phạm giao thông nên đã lẻn vào khu vực nơi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của Đội CSGT và Trật tự lấy xe ra ngoài để tránh đóng phạt. Khi lấy xe đi được khoảng 2m thì bị phát hiện.

Được biết, cách đây khoảng 3-4 tuần, Nguyễn V.A.T. vi phạm Luật giao thông lần 1 và bị xử phạt 950 ngàn đồng. Ngày 8/11, A.T. tiếp tục vi phạm lần 2 với các lỗi: Điều khiển xe mô tô không có gương chiếu hậu, tự ý thay đổi đặc tính xe, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT. Do đã vi phạm nhiều lần đối tượng A.T biết khu vực nơi tạm giữ phương tiện vi phạm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: PHƯỚC AN