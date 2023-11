7 lái xe vi phạm nồng độ cồn

Tối 18/11, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Xuyên Mộc tổ chức ra quân thiết lập chốt kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến đường Huỳnh Minh Thạnh.

Cảnh sát giao thông (Công an huyện Xuyên Mộc) kiểm tra nồng độ cồn của một tài xế lái xe ô tô.

Theo ghi nhận, sau hơn 2 tiếng kiểm tra, lực lượng chức năng đã cho dừng hơn 100 phương tiện, xử lý 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an huyện Xuyên Mộc) tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, trên tinh thần liên tục và khép kín, tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tin, ảnh: THANH HỒNG-MINH Ý