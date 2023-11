AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm tài sản

Ngày 15/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà bà D.T.P (SN 1974, ở KP.Hải Tân, TT.Long hải, huyện Long Điền). Theo trình bày của bị hại, kẻ gian đã đột nhập vào nhà trộm 30 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân của bà P. (Nguyễn Văn)

Truy nã ra đầu thú

Ngày 15/11, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đối tượng Phạm Văn Vụ (SN 1998, trú tại tỉnh Nghệ An) ra đầu thú, theo quyết định truy nã ngày 9/1/2023, của Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc về hành vi trộm cắp tài sản. (Lê Nguyễn)

Cướp tài sản

Ngày 15/11, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, sau khi nhậu xong, Dương Tấn Công (SN 2001, trú tại TP.Bà Rịa) chạy xe máy đến căn nhà tại đường Võ Thị Sáu (KP3, phường Long Tâm), để hỏi mua dâm (Công đã từng mua dâm tại đây). Tại đây, Công gặp chị N.T.T.T (SN 1987, trú tại tỉnh Tây Ninh). Thấy Công là người quen, nên chị T. đã đồng ý bán dâm và yêu cầu Công chở đến nhà nghỉ. Tuy nhiên, Công đã không chở chị T. đến nhà nghỉ, mà chở vào bãi đất trống đe dọa, dùng vũ lực để quan hệ tình dục và cướp 1 điện thoại của nạn nhân. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy