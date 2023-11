Hiệu quả từ cao điểm kéo giảm tai nạn giao thông

Nhờ triển khai hiệu quả kế hoạch cao điểm, kết hợp tuyên truyền pháp luật giao thông, đến nay, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh kiểm tra xe vận tải hành khách trên QL51 (TX.Phú Mỹ).

Tăng cường xử phạt

Từ năm 2021 đến nay, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho gần 200 ngàn người dân, HS, DN vận tải... Trong công tác tuần tra xử lý vi phạm, lực lượng công an chú trọng xử lý các hành vi là nguyên nhân dẫn đến TNGT như: lạng lách đánh võng, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ. Qua đó, CSGT toàn tỉnh lập biên bản hơn 82 ngàn trường hợp vi phạm trật tự ATGT, nộp kho bạc gần 150 tỷ đồng.

Công an tỉnh, Sở GT-VT cùng đơn vị liên quan cũng thường xuyên triển khai các kế hoạch kiểm tra, xử lý phương tiện lưu thông trên địa bàn tỉnh. Điển hình là Kế hoạch 268 của Công an tỉnh về “kiểm tra xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe vận tải hàng hóa bằng container”. Thực hiện nội dung này, từ đầu tháng 8 đến 15/10, lực lượng cảnh sát giao thông xử lý 740 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; nộp kho bạc hơn 1,1 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở GT-VT cũng lập biên bản 177 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ và 1 trường hợp đường thuỷ nội địa, tổng số tiền xử phạt gần 900 triệu đồng.

Từ năm 2021 đến nay, TNGT trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 113 vụ TNGT làm 581 người chết, 804 người bị thương; so với cùng kỳ giảm 574 vụ, giảm 44 người chết, giảm 679 người bị thương.

Nhìn nhận hạn chế để khắc phục

Theo Công an tỉnh, dù TNGT được kéo giảm nhưng số vụ, số người chết và hậu quả để lại vẫn rất nặng nề. Gần đây, tình trạng nhóm thanh thiếu niên tụ tập lạng lách, đánh võng có dấu hiệu manh nha trở lại.

“Tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh dù chưa xảy ra nhưng việc thanh thiếu niên tụ tập chạy tốc độ cao vẫn còn xảy ra. Lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt nặng các trường hợp vi phạm trật tự ATGT để răn đe, thậm chí có vụ việc đã khởi tố hình sự”, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an tỉnh thông tin.

Đáng chú ý là TNGT còn xảy ra nhiều ở QL51. Vừa qua, Sở GT-VT đã kiểm tra và đã xử lý một số điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên QL51. Sở GT-VT cũng làm việc với chủ đầu tư đang thi công các công trình trên tuyến, yêu cầu sớm hoàn trả mặt bằng để bảo đảm an toàn cho người dân.

Một vụ TNGT xảy ra ngày 13/11 trên QL51 (đoạn qua TX.Phú Mỹ) làm 1 người tử vong.

Theo Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh đã giữ vững 3 chỉ tiêu cơ bản được Bộ Công an giao, gồm: không để gia tăng TNGT cả 3 tiêu chí; không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng; không để tái diễn tình trạng xe vi phạm cơi nới. Những kết quả này đã góp phần ổn định ANTT, nhận được sự đồng tình từ nhân dân.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kéo giảm TNGT bền vững, Thượng tá Trần Thanh Hiển yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh cùng công an các địa phương tiếp tục phát huy những kết quả và ưu điểm đã đạt được. Đồng thời khắc phục ngay tồn tại, hạn chế. “Lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đặc biệt đối với xử lý vi phạm nồng độ cồn”, Thượng tá Trần Thanh Hiển nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN