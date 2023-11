AN NINH - TRẬT TỰ

Cho vay lãi nặng

Ngày 26/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại đường Lưu Chí Hiếu (phường 10), Công an TP.Vũng Tàu phát hiện, bắt giữ N.V.H. (SN 2000, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) có hành vi thu tiền góp ngày từ bà L.T.D.H. (SN 1982, trú tại huyện Xuyên Mộc). Tại cơ quan công an, V.H. khai nhận, đối tượng được người quen tên P. (chưa rõ lai lịch) rủ vào TP.Vũng Tàu hỗ trợ P. trong việc cho vay tiền và thu tiền giúp. V.H. được P. bao ăn ở, trả công 6-7 triệu đồng/tháng. Qua điều tra, xác minh, Công an TP.Vũng Tàu xác định, P. và V.H. đã cho bà H. vay 2 lần, mỗi lần 5 triệu đồng, trong vòng 21 ngày. Bà H. phải đóng 300 ngàn đồng/ngày. (Trí Nhân)

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 26/11, Công an huyện Châu Đức cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, thi hành lệnh tạm giam đối với 9 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu tái định cư đang xây dựng thuộc KP.Hồng Lan (TT.Ngãi Giao). Tang vật thu giữ gồm 2 vỏ chai bia nhãn hiệu Tiger và Saigon Special C bằng thủy tinh, 4 dao tự chế, 2 ống tuýp sắt, 1 cây ba chỉa cán bằng ống tuýp sắt, 3 lưỡi dao bầu. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 26/11, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại tổ 17 (KP.Tân Hạnh, phường Phú Mỹ), Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang T.M.C. (SN 1988, trú tại TX.Phú Mỹ) tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Trộm tài sản

Ngày 26/11, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý T.Q.B. (SN 1997) và L.P.H.H. (SN 1997, trú tại huyện Long Điền) về hành vi trộm cắp tài sản, xảy ra tại ấp Mỹ Hòa (xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ). Tài sản thiệt hại gồm 30 con vịt đẻ trứng trị giá 3,6 triệu đồng. (Phước An)