Kiểm tra phát hiện 3 đối tượng dương tính với ma tuý

Tối 24/11, tổ liên ngành của Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an phường Rạch Dừa kiểm tra ma túy ngẫu nhiên 21 trường hợp điều khiển phương tiện lưu thông trên đường phát hiện 3 trường hợp dương tính với ma tuý gồm: Nguyễn Quốc Quân (SN 1988, trú tại TP.Vũng Tàu), Nguyễn Thế Du (SN 1985, trú tại TP.Vũng Tàu) và Lương Đức Giang (SN 1987, trú tại TP.Hà Nội).

Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao các đối tượng trên để Công an phường Rạch Dừa xử lý theo quy định.

Lực lượng liên ngành kiểm tra 1 trường hợp điều khiển phương tiện lưu thông trên đường 30/4 (TP.Vũng Tàu)

Lực lượng chức năng lập biên bản 1 trường hợp dương tính với chất ma tuý

Trước đó, từ ngày 5/11, Công an tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thành lập tổ liên ngành tập trung kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ. Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an TP.Vũng Tàu phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN