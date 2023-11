Phá án hiệu quả từ 'mắt thần'

Thời gian qua, hệ thống camera với chi phí đầu tư hơn 9,6 tỷ đồng giúp Công an huyện Đất Đỏ phá nhiều vụ án, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Hệ thống camera chất lượng cao hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an huyện Đất Đỏ trong điều tra, phá án.

“Mắt thần” phá án

Theo Công an huyện Đất Đỏ, hệ thống camera được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư hơn 9,6 tỷ đồng và được đưa vào sử dụng từ đầu năm nay. Hệ thống gồm 132 camera giám sát an ninh và giám sát phương tiện giao thông trên 47 vị trí thuộc tuyến đường giao thông do địa phương quản lý. Trong đó TT.Đất Đỏ có 11 vị trí lắp đặt, xã Phước Long Thọ có 6 vị trí, xã Phước Hải có 7 vị trí... Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, hệ thống camera an ninh đã cung cấp nhiều thông tin cho cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra, giải quyết nhanh chóng các vụ việc trên địa bàn.

Đơn cử, 5 giờ sáng ngày 15/7 tại ấp Phước Thới, xã Phước Long Thọ, Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1991, quê TP.Cần Thơ) cùng Thạch Phi Ka (SN 1985, quê Trà Vinh) lẻn vào nhà dân trộm một xe ba gác trị giá gần 30 triệu đồng. Qua trích xuất camera an ninh, Công an huyện Đất Đỏ ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Tiến và Ka về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 18/6, một nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công anh Lê Thanh Tiến (SN 1992, ngụ huyện Đất Đỏ) và Trần Trúc (SN 1993, ngụ huyện Đất Đỏ) tại khu vực xã Phước Long Thọ. Vụ việc khiến anh Tiến bị chém trúng bả vai, còn Trúc bị Phạm Kim Sang (SN 1998, ngụ huyện Long Điền) dùng súng điện chỉa vào người uy hiếp. Sau vụ việc, nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường.

Qua trích xuất camera an ninh, Công an huyện Đất Đỏ đã khởi tố, bắt tạm giam Sang và lập biên bản xử phạt hành chính 3 đối tượng liên quan. Cũng trong tháng 6, thông qua hệ thống camera an ninh, Công an huyện Đất Đỏ bắt giữ, khởi tố nhóm 6 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại Công viên và Nhà lưu niệm Võ Thị Sáu (TT.Đất Đỏ).

Phát huy hiệu quả của “mắt thần”

Ngoài cung cấp những hình ảnh về hướng đi, hướng di chuyển, thời gian và phương tiện di chuyển, một số “mắt thần” còn có chức năng nhận dạng hình dáng, trang phục của đối tượng liên quan đến các vụ TNGT cũng như tư liệu để xử lý vi phạm giao thông. Hiệu quả có thể thấy rõ khi từ đầu năm 2023 đến nay địa phương đã giải quyết 17 vụ TNGT, phát hiện 5 trường hợp vi phạm trật tự ATGT với lỗi đi vào đường cấm thông qua hệ thống camera này.

Việc đầu tư hệ thống camera được bố trí tại những khu vực hợp lý, không trùng lặp với hệ thống camera giám sát trên các tuyến quốc lộ cũng như được gắn ở vị trí có tầm nhìn bao quát.

Công an huyện Đất Đỏ cho biết, mục tiêu của việc chú trọng đầu tư hệ thống camera nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, thay thế việc phát hiện vi phạm giao thông bằng mắt thường, góp phần trực tiếp giảm thiểu tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông. Qua đó nâng cao ý thức người tham gia giao thông, bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện.

Tại buổi giám sát công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đất Đỏ vừa qua, Thượng tá Võ Tài Quốc, Trưởng Công an huyện Đất Đỏ cho biết, hệ thống camera an ninh được địa phương đầu tư đúng trọng tâm nên phục vụ rất tốt cho công tác giám sát an toàn giao thông cũng như trích xuất dữ liệu. Cụ thể, trong 132 “mắt thần”, địa phương có 18 camera nhận diện biển số, 7 camera nhận diện mặt, 18 camera ghi nhận toàn cảnh và gần 90 thiết bị camera an ninh chất lượng cao.

“Huyện Đất Đỏ sở hữu hệ thống camera được đánh giá hiện đại nhất so với các địa phương và đang khai thác rất hiệu quả. Các tuyến đường huyện khi có hệ thống camera giám sát sẽ được quản lý chặt chẽ hơn về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông”, Thượng tá Quốc chia sẻ.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN