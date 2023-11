Bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Trong 2 ngày 23 và 24/11, Công an tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Tham gia lớp tập huấn, 235 học viên là công an xã bán chuyên chuyên trách; cán bộ, chỉ huy thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, công an cấp huyện và công an chính quy 47 xã trên địa bàn tỉnh được phổ biến 6 chuyên đề trọng tâm là những nội dung cơ bản, vấn đề mới về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, ngành Công an.

Qua đó, giúp học viên nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công tác dân vận của lực lượng Công an cũng như thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

PHƯỚC AN