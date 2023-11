Lừa góp tiền mua bán ô tô rồi chiếm đoạt

Ngày 24/11, TAND tỉnh tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với Nguyễn Thành Trung (SN 1989, ngụ huyện Long Điền) bị Viện KSND cùng cấp truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Trung làm nghề sửa xe và mua bán các loại xe máy, ô tô cũ tại xã An Ngãi, huyện Long Điền. Do quen biết anh N.H.H. (SN 1993) và anh L.D.C. (SN 1992, cùng trú TP.Bà Rịa) nên Trung nói với 2 người góp tiền mua các loại xe ô tô đã qua sử dụng để bán kiếm lời.

Để tạo niềm tin, lúc đầu Trung mua bán được nhiều xe ô tô và trả tiền góp vốn lẫn tiền lời đầy đủ cho cả anh H. và anh C. Sau đó, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên từ tháng 8-9/2022, Trung nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về việc mua bán xe ô tô đã qua sử dụng để anh H. và anh C. góp tiền mua xe rồi chiếm đoạt. Tổng số tiền Trung chiếm đoạt của anh H. và anh C. hơn 4,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ ngày 3-20/10/2022, Trung đến Công ty C. do anh V.M.C. (SN 1995, ngụ TP.Bà Rịa) làm Giám đốc, thuê 2 ô tô để đi lại rồi chiếm đoạt đem bán và thế chấp lấy tiền tiêu xài cá nhân. Số tiền Trung chiếm đoạt của anh V.M.C. hơn 1 tỷ đồng.

Tại phiên xét xử, nhiều câu hỏi của HĐXX Trung chỉ trả lời nhát gừng. Nhiều lúc thay vì trả lời câu hỏi của HĐXX thì Trung thản nhiên cười cợt, thái độ thiếu nghiêm túc khiến thẩm phán phiên xét xử phải liên tục nhắc nhở. Khai về nguyên nhân phạm tội, Trung cho biết, do góp vốn làm ăn với nhiều người bạn nhưng bị lừa, phần vì thua lỗ dẫn tới nợ nần.

Quá trình xét xử, HĐXX xét thấy cần làm rõ động cơ, mục đích và ý thức chiếm đoạt tài sản của bị cáo Trung. Đồng thời, xem xét lại việc truy tố bị cáo về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với hành vi lừa góp tiền mua ô tô để chiếm đoạt. Do đó, HĐXX tuyên trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung.

MẠNH QUÂN