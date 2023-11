AN NINH - TRẬT TỰ

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 20/11, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại KP.Thị Vải, phường Mỹ Xuân. Trước đó, Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang N.Q.K (SN 2006, trú tại TP.Cần Thơ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Trộm 4 triệu đồng

Ngày 20/11, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra nhà anh D.A.T (SN 1990, ấp 1, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc). Theo hồ sơ, đối tượng P.L.H (SN 1997, trú tại huyện Xuyên Mộc) đột nhập vào nhà anh T. trộm 2 con heo đất, bên trong có tổng số tiền hơn 4 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Tìm người làm chứng

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đang tiến hành xác minh vụ TNGT xảy ra ngày 13/8, trên địa bàn thành phố. Nội dung vụ tai nạn như sau: Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13/8, tại khu vực trước nhà số 81/9 Thùy Vân, phường 2, TP.Vũng Tàu, xảy ra vụ TNGT giữa xe mô tô biển số 84L1-732.72, do nam thanh niên điều khiển và người đi bộ là ông Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1958, trú tại TP.Vũng Tàu). Sau tai nạn, ông Tuấn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu và chuyển đến Bệnh viện Bà Rịa. Sau đó, ông Tuấn tử vong tại bệnh viện. Nếu ai chứng kiến vụ va chạm trên, thì thông báo ngay cho Đội Điều tra tổng hợp - Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP.Vũng Tàu, gặp ĐTV Dư Minh Tiến, SĐT: 0337378589) để tiếp nhận xử lý.