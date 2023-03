Cảnh giác lừa đảo đặt tiệc nhà hàng để chiếm đoạt tài sản

Ngày 18/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao-Công an tỉnh cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện thủ đoạn lừa đảo bằng chiêu trò đặt tiệc nhà hàng với yêu cầu phải có một loại rượu vang ngoại nhập theo chỉ định của khách.

Cơ quan công an phát đi cảnh báo lừa đảo đặt tiệc nhà hàng để chiếm đoạt tài sản

Điều đáng nói, loại rượu ngoại này khá hiếm trên thị trường, chủ nhà hàng (nạn nhân) không tìm mua được nên đối tượng đã giới thiệu nạn nhân tìm đến người có bán loại rượu mà chúng yêu cầu do đồng bọn đóng vai. Quá trình giao dịch, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân nếu thanh toán trước bằng hình thức chuyển khoản hết giá trị đơn hàng thì nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng lên đến 40% hoặc tạm ứng trước tiền rượu sau đó khấu trừ hóa đơn thanh toán tiền tiệc. Do hám lợi, một số nạn nhân đã chuyển hết số tiền theo chỉ dẫn của đối tượng nhưng sau đó thì không nhận được hàng và cũng không liên lạc được với đối tượng.

Đơn cử ngày 9/3, vừa qua chị N.T.T là quản lý 1 nhà hàng trên địa bàn TP.Vũng Tàu, đến cơ quan công an trình báo sự việc có số điện thoại 0768.xxx.604 liên hệ với chị để đặt tiệc và yêu cầu kết bạn với Zalo Nguyễn Thanh Thúy có số điện thoại 0924.xxx.212 để được nghe một số yêu cầu cụ thể. Đối tượng đã đặt tiệc cho khoảng 50 thực khách trong ngày 10/3. Sau khi hai bên thỏa thuận giá cả, thực đơn bàn tiệc, Zalo Nguyễn Thanh Thúy chỉ định một loại rượu vang ngoại để yêu cầu nhà hàng cung cấp trong bữa tiệc, đồng thời chuyển cho nhà hàng 1 triệu đồng tiền đặt cọc.

Đơn hàng đặt tiệc chốt xong nhưng nhà hàng này liên hệ nhiều nơi vẫn không tìm được loại rượu mà khách yêu cầu, nên phải thỏa thuận lại. Lập tức zalo Nguyễn Thanh Thúy giới thiệu cho chị T. liên hệ với số điện thoại 0567xxx268 của một đơn vị kinh doanh rượu có tài khoản Zalo là TM Wine nơi bán loại rượu theo yêu cầu. Chị T. liên hệ thì nhận được báo giá 10 thùng rượu vang với số tiền là 83 triệu đồng. Bên bán yêu cầu chuyển đủ tiền sẽ cử nhân viên chở rượu đến giao.

Cùng lúc đó, Zalo Nguyễn Thanh Thúy hối thúc chị T. phải mua đúng rượu đã đặt, đồng thời đề nghị nhà hàng tạm ứng trước cho bên bán rượu rồi tính vào hóa đơn bữa tiệc. Do tin tưởng khách hàng đã đặt cọc nên chị T. đã chuyển khoản số tiền 83 triệu đồng cho tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Đến ngày 10/3, không có người khách nào đến nhà hàng này dự tiệc. Nghi ngờ mình bị lừa đảo, chị T. liên hệ lại với người đặt tiệc nhưng người này lại chửi mắng, đe dọa và chặn liên lạc zalo, xóa kết bạn với chị T.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn lừa đảo này đã diễn ra từ lâu, hình thức không mới nhưng gần đây lại được các đối tượng sử dụng. Nhiều người vẫn bị lừa do tâm lý chủ quan, hám lợi nhuận, hứa hẹn chiết khấu, hoa hồng cao của các đối tượng. Do đó, để phòng tránh tội phạm lừa đảo dưới hình thức đặt tiệc này, cơ quan công an khuyến cáo người dân, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống cần nâng cao ý thức cảnh giác, chia sẻ, cảnh báo với người thân, bạn bè về thủ đoạn phạm tội nói trên.

