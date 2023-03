AN NINH - TRẬT TỰ

Mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 16/3, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trước chung cư Goldsea (Hoàng Hoa Thám, phường 2). Tại địa điểm trên, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Lê Văn Anh (SN 2003, trú tại tỉnh Thanh Hóa) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 5 viên nén ma túy dạng thuốc lắc và một gói nhỏ nilon nghi là ma túy dạng khay.

Cùng ngày, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ xử lý vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại quán karaoke T.K. ấp 3, xã Bàu Lâm. Tại quán trên, Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang Lê Vũ Thành An (SN 1996), Trần Văn Đoan (SN 1991), Phan Văn Cường (SN 2000), Trần Kim Minh (SN 2000), Nguyễn Hữu Dung (SN 2000, cùng trú huyện Xuyên Mộc) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 đĩa nhựa trên bề mặt có dính chất kết tinh màu trắng và một gói nhỏ nilon bên trong có chứa chất nghi là ma túy. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 16/3, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại ấp Nghi Lộc, xã Bình Giã. Trước đó, tại địa điểm trên, Hồ Thị Mỹ Long (SN 1989, trú tại huyện Châu Đức) trộm một máy tính bảng của anh P.T.D. (SN 1996, trú tại huyện Châu Đức). (Lê Nguyễn)

Chiếm đoạt tài sản

Ngày 16/3, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại đường Lê Hồng Phong, TT.Ngãi Giao, anh Trần Văn T. (SN 1998, trú tại tỉnh Ninh Bình) bị Nguyễn Minh Tuấn (SN 1994, trú tại huyện Châu Đức) lạm dụng chiếm đoạt 1 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius. (Trí Nhân)

TNGT, một người tử vong

Ngày 16/3, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ TNGT xảy ra tại Km15+500 đường Hội Bài - Đá Bạc, thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72G1-706.. do anh N.V.T. (SN 1985, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông đến đoạn đường trên thì xảy ra TNGT với xe ô tô tải biển số 72C-118.. do anh Trương Công T. (SN 1983, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển đang đỗ bên đường. Hậu quả, anh T. tử vong. (Sơn Khê)